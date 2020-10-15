США депортируют основателя бренда "Довгань" в Эстонию

Основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, задержанного в США за нарушение миграционного законодательства, депортируют в Эстонию, откуда он прибыл в страну. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекс Понс. По его словам, он прибыл в Лос-Анджелес под именем Герман Хайнманн.

По сведениям ведомства, Лиллевяли въехал в США 18 февраля 2020 года по эстонскому паспорту на имя Германа Хайнманна. В рамках безвизового обмена между странами он мог находиться на территории США не более 90 дней, но нарушил это правило. 18 августа его арестовали, сейчас он ожидает депортации в тюрьме города Аделанто, штат Калифорния. Источник РБК сообщил, что Лиллевяли уже раньше пользовался именем Герман Хайнманн, например, при въезде в Израиль.

В 1990-е Герман Лиллевяли был известен как владелец "Ликомп холдинга", который выпускал водку, продукты питания и косметику под брендами "Довгань", "Смак" и "Красная линия". Позже Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке, основав холдинг GL Financial Group. Он позиционировался как "финансовый бутик" и привлекал деньги состоятельных клиентов под инвестиции в американские ценные бумаги. Среди его клиентов называли режиссера Никиту Михалкова и вратаря ФК "Локомотив" Маринато Гильерме.

Российские следственные органы считают холдинг Лиллевяли финансовой пирамидой и обвиняют бизнесмена в мошенничестве, ущерб от которого может достигать девяти миллиардов рублей. В июне 2020 года предпринимателя объявили в международный розыск. Тогда же группа инвесторов, вкладывавшая средства в GL Financial Group, отсудила у Лиллевяли более 32 миллионов долларов в суде Южного округа штата Флорида.