"Голос": "борьба с эпидемией" ограничила избирательные права граждан

Если бы не трехдневное досрочное голосование, в Краснодарском крае, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях были бы вторые туры губернаторских выборов, пишет движение "Голос" в итоговом обзоре по выборам 2020 года.

11−13 сентября в России впервые прошли выборы по новым правилам. После голосования 1 июля, в ходе которого были приняты поправки к Конституции, Госдума приняла поправки к закону, разрешающие голосовать в течение трех дней, а ЦИК признал успешной практику досрочного голосования, причём не только в помещениях, но и на улице – по многочисленным свидетельствам, на лавочках, на багажниках автомобилей и прочих подобных местах, без реального наблюдения. Необходимость этого объяснили борьбой с коронавирусом. Действующие губернаторы одержали победы в своих регионах.

Данные статистического анализа итогов выборов, признаки фальсификаций, зафиксированные наблюдателями на избирательных участках, позволяют поставить под сомнения итоги губернаторских выборов в Краснодарском крае, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях. Ход остальных губернаторских избирательных кампаний также не позволяет назвать их честными, свободными и равными.

"С трехдневным голосованием связаны две проблемы. Во-первых, на него сгоняют административно-зависимый электорат. Это привело к очередям и столпотворению на участках — а ведь идея досрочного голосования была именно в том, чтобы этого избежать, ведь в России продолжается эпидемия коронавируса. Во-вторых, его очень легко фальсифицировать.Конкуренция на выборах глав регионов снова, как и в предыдущие годы, оказалась практически полностью истреблена — в 10 кампаниях из 18 победитель получил более 75% голосов (правда, это по официальным итогам). Ее слабое подобие можно было наблюдать лишь в Иркутской, Костромской, Ростовской и Смоленской областях", — отметили в "Голосе".

Главными проблемами в дни голосования стали нарушения, связанные с порядком проведения досрочного голосования (нарушение правил хранения бюллетеней с досрочного голосования, отказы в предоставлении сведений о числе проголосовавших и в ознакомлении с актами досрочного голосования, нарушение целостности сейф-пакетов, несвоевременное составление этих актов), нарушения при голосовании вне помещения для голосования (массовое внесение избирателей в соответствующий реестр помимо их воли), нарушения при подсчете голосов (одновременный подсчет голосов в нескольких пачках бюллет"еней, непубличное ведение подсчета голосов, одновременное осуществление нескольких этапов подсчета голосов, непроведение итогового заседания участковой комиссии).