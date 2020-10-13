Вирус снова пришел: за рейтингом Путина?

Иллюзия победы над "первой волной" эпидемии COVID-19, как раз к голосованию по поправкам к Конституции, согласно опросу "Левада-центра", подняла рейтинги Владимира Путина с 23% в июле до 33% в конце сентября. Не повлияли ни отравление Алексея Навального, ни протесты в Хабаровске и Беларуси. В рейтинге доверия далее следуют Жириновский (14%), Мишустин (11%), Шойгу (9%),Лавров (8%), Зюганов (5%), Навальный (3%), Собянин, Медведев, Миронов и Фургал (по 2%)...

Могут ли рост заболеваемости, введение новых ограничений и возможный новый коллапс экономики обрушить ныешнюю относительную российскую политическую стабильность режима Путина? Обсуждают политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов.

Интервью профессора, доктора медицинских наук Василия Власова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 13 октября в 19:05