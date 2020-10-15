В российском сегменте МКС сломалась система получения кислорода

В российском сегменте Международной космической станции в ночь на четверг вышла из строя система "Электрон-ВМ", отвечающая за получение кислорода. Об этом космонавты, находящиеся на МКС, сообщили Центру управления полётами.
В "Роскосмосе" утверждают, что безопасности космонавтов ничто не угрожает, поскольку работает дублирующая система в американском сегменте станции.
Ожидается, что уже в четверг будут проведены ремонтные работы.
Как сообщают агентства, во время работ в российском модуле "Звезда" в четверг космонавтам, вероятно, удалось обнаружить место утечки воздуха. О том, что приборы зафиксировали утечку, сообщалось в августе, в "Роскосмосе" назвали её незначительной. РИА "Новости" пишет о том, что утечку обнаружили при помощи пакетика чая, который "поплыл" в сторону возможного места утечки – в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Специалисты Центра управления полётами попросили заклеить предполагаемое место утечки воздуха скотчем.
- Вызвавший наибольший за последние годы резонанс инцидент с утечкой воздуха на МКС произошёл в 2018 году. Тогда дыра была обнаружена в обшивке космического корабля "Союз", пристыкованного к МКС. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что дыра в обшивке космического корабля "Союз", из-за которой произошла утечка воздуха с Международной космической станции, появилась в результате "преднамеренных действий", а не производственного брака. При этом глава "Роскосмоса" отказался говорить о подробностях, сославшись на некие договоренности с американским космическим агентством NASA. Полностью обстоятельства инцидента так публично и не были прояснены.
- Накануне на МКС прибыла новая экспедиция. Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с российско-американским экипажем долетел до станции чуть более чем за три часа, установив рекорд по скорости долёта.
- На МКС отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Нынешний экипаж МКС в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди должен вернуться на Землю 22 октября.
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