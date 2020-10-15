В российском сегменте МКС сломалась система получения кислорода

В российском сегменте Международной космической станции в ночь на четверг вышла из строя система "Электрон-ВМ", отвечающая за получение кислорода. Об этом космонавты, находящиеся на МКС, сообщили Центру управления полётами.

В "Роскосмосе" утверждают, что безопасности космонавтов ничто не угрожает, поскольку работает дублирующая система в американском сегменте станции.

Ожидается, что уже в четверг будут проведены ремонтные работы.

Как сообщают агентства, во время работ в российском модуле "Звезда" в четверг космонавтам, вероятно, удалось обнаружить место утечки воздуха. О том, что приборы зафиксировали утечку, сообщалось в августе, в "Роскосмосе" назвали её незначительной. РИА "Новости" пишет о том, что утечку обнаружили при помощи пакетика чая, который "поплыл" в сторону возможного места утечки – в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Специалисты Центра управления полётами попросили заклеить предполагаемое место утечки воздуха скотчем.