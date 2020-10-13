"Роскомос публично обгадился". Дмитрий Рогозин против космонавтов

Не успели пользователи соцсетей и просто люди, неравнодушные к российской космонавтике, отсмеяться после очередного интервью Дмитрия Рогозина, как он дал новый повод вспомнить о себе. В твиттер-аккаунте "Робота Федора", который в 2019 году был разрекламирован главой "Роскосмоса" и по неподтвержденным данным велся им лично, появились оскорбления в адрес российских космонавтов в ответ на критику в адрес Рогозина.

Интервью Рогозина с журналистом Андреем Ванденко было опубликовано 7 октября и сразу вызвало шквал насмешек: в нем глава "Роскомоса" назвал компанию Tesla Илона Маска "пирамидой", а о корабле Crew Dragon заявил, что никакого достижения в его появлении не видит – "просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет".

На интервью Рогозина бурно отреагировали не только соцсети, но и российский космонавт Максим Сураев, совершивший два полета на МКС в 2009-2010 и 2014 годах. Сураев, который после первого своего полета вступил в партию "Единая Россия" и в 2016-м году был избран депутатом Госдумы, написал в твиттере, что ему "обидно за отчизну" из-за слов и дел главы "Роскосмоса". Позже в этот же день Сураев написал еще несколько твитов с критикой Рогозина, а 9 октября опубликовал фрагмент его интервью Андрею Ванденко с саркастической подписью: "У нашей космической отрасли большие перспективы с таким руководителем!".

Сураев, впрочем, критично отзывался о российской космической отрасли еще до публикации интервью Рогозина – например, 6 октября он посвятил такой твит завершению испытаний американской ракеты-носителя SLS, предназначенной для полета на Луну:

9 октября твиттер-аккаунт "Робота Федора" – антропоморфного робота, разработанного НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России и с помпой запущенного на МКС в августе 2019 года – опубликовал несколько твитов с оскорблениями в адрес Максима Сураева. За компанию досталось и двум другим российским космонавтам и депутатам, побывавшим на МКС в то же время, что и Сураев – Александру Самокутяеву и Елене Серовой (той самой, что в 2014 году утверждала, что видела из космоса обстрел Донбасса украинской армией). "Робот Федор" высмеял видео, на котором Сураев, Самокутяев и Серова вскоре после своего прибытия на МКС поздравили жителей Дальнего Востока с днем тигра, заподозрив, что космонавты были пьяны.

"Роботы в отличие от Сураева и Самокутяева не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе", – говорилось в одном из твитов:

11 октября аккаунт "Робота Федора" был удален. Видео, которое стало поводом для обвинений космонавтов в пьянстве на борту МКС, по-прежнему доступно в интернете. Как рассказал в интервью изданию "Подъем" Александр Самокутяев, для того, чтобы его записать, космонавтов "подняли в 12 ночи" и "сказали, что это чуть ли не президентское задание". "Мы попросили Лену зачитать то, что там прислали – этот дурацкий сценарий", – объяснил космонавт. Что до лиц, которые на видео могут показаться красными и опухшими – как отмечает агентство "РИА Новости", этот эффект вызван приливом крови к голове в условиях невесомости, когда период адаптации к ней еще не закончился (Сураев, Самокутяев и Серова прибыли на МКС всего за три дня до записи видео про тигров).

Связаны ли Рогозин и "Роскосмос" с аккаунтом @fedor37516789?

В интервью "Подъему" Александр Самокутяев заявил, что собирается обращаться в суд из-за твитов "Робота Федора", а "Московскому комсомольцу" пересказал свой разговор с Дмитрием Рогозиным, в котором глава "Роскосмоса" якобы заявил, что речь идет о "левом аккаунте", о котором он "ничего не знал". На самом деле, это не так: аккаунт "Робота Федора" не раз упоминался в личном твиттере Рогозина, который в июне 2020 года стал официальным аккаунтом "Роскосмоса". Тогда вместе со сменой вывески из него исчезли скандальные твиты, написанные Дмитрием Рогозиным об "окопах Славянска" и "фуражке Радко Младича", однако, и по сей день официальный аккаунт российского комического ведомства имеет в этой социальной сети прежний ник – @rogozin.

12 октября пресс-служба "Роскосмоса" заявила, что ведомство "не имеет отношения к удалению Twitter-аккаунта робота Федора после публикации в нем оскорблений в адрес космонавтов". "Twitter робота Федора не выражает официальную позицию госкорпорации, и к его удалению «Роскосмос» отношения не имеет", – цитирует заявление пресс-службы агентство "Москва".

Как пишет "Московский комсомолец", а вслед за ним и независимый российский эксперт по космической отрасли Вадим Лукашевич, ссылающийся на источники, знакомые с развитием этого скандала, вечером 11 октября Елене Серовой, которая сейчас лечится от COVID-19 в одной из московских клиник, позвонили из "Роскосмоса" и сообщили, что нашли виновного в появлении оскорбительных твитов. Если верить Лукашевичу и "МК", таковым ведомство назвало молодого сотрудника своей пресс-службы Артёма Ж. Вадим Лукашевич в фейсбуке называет его фамилию – Жаров – и выражает уверенность, что речь идет о непричастном к сложившейся ситуации человеке, которого назначили "стрелочником", чтобы выгородить Рогозина перед разгневанными депутатами-космонавтами.

"Мы, в отрасли, знаем этого парня – самый молодой в пресс-службе, фанат отечественной космонавтики, который гордился знакомством со многими из покорителей космоса. Не думаю, чтобы он мог решиться написать такое. Получается, что, публично обгадившись, они спускают скандал с уровня Рогозина на уровень рядового исполнителя, назначив в качестве виновного 20-летнего паренька?", – приводит слова Лукашевича "МК". Эксперт даже опубликовал ссылку на фейсбук-аккаунт Артёма Жарова, однако тот не ответил на просьбу Радио Свобода о комментарии.

Вадим Лукашевич пишет, что по данным его источников в пресс-службе "Роскосмоса" аккаунт @FEDOR37516789 вел лично Дмитрий Рогозин. Любопытно, что в твиттере есть еще один аккаунт "Робота Федора", созданный синхронно с удаленным и отличающийся от него одной последней цифрой в нике – @FEDOR37516788. Содержимое этого аккаунта полностью дублирует содержимое оригинального, однако последний твит в нем датируется 10 сентября 2019 года.

На фоне скандала с твиттером "Робота Федора" "Роскосмосу" и Рогозину приходится заниматься все новыми и новыми проблемами на МКС. В августе в промежуточной камере российского модуля станции космонавты нашли утечку воздуха и до сих пор не могут локализовать или устранить ее – не помог ни специальный американский герметик, ни скотч. Кроме этого, все в том же российском модуле в октябре вышел из строя туалет – к счастью, в отличие от очередной дырки в МКС, эту неисправность удалось быстро устранить.