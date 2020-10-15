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В МИД РФ заявили о подготовке визита экспертов ОЗХО по делу Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в четверг, что ведомство ведёт подготовку к визиту экспертов международной Организации по запрещению химического оружия в связи, как она выразилась, "с так называемым отравлением" Алексея Навального.

На какие даты запланирован визит, кто именно приедет из экспертов, а также какова программа их пребывания в России - Захарова не уточнила, добавив лишь, что "это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ" и что соответствующее предложение было направлено в секретариат ОЗХО 1 октября.

Алексей Навальный потерял сознание в самолёте Томск – Москва 20 августа. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.

Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезён на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.

Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Страны ЕС, Великобритания и США требовали от российских властей расследовать произошедшее с Навальным, в противном случае они грозили ввести против России новые санкции.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели санкции против первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, главы департамента внутренней политики АП Андрея Ярина, директора ФСБ Александра Бортникова, полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и двух заместителей министра обороны. Всем им будет запрещено въезжать в Евросоюз в туристических целях, а их активы в ЕС, если они существуют, будут заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам Евросоюза будет запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения.

Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении Навального или прямо участвовать в его подготовке. Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.

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