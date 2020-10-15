ОНК: Сергею Фургалу требуется медицинская помощь 

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится в СИЗО по обвинению в организации заказных убийств, требуется медицинская помощь. Об этом изданию "МБХ Медиа" рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, ещё до ареста у Фургала заподозрили заболевание, о характере которого она не стала распространяться. Врачи заявили губернатору, что ему нужно сделать компьютерную томографию, но Фургал не успел пройти процедуру. Меркачева отметила, что сделать КТ нельзя ни в одном СИЗО - такое обследование можно провести только в гражданской больнице, но пока арестованного экс-губернатора туда не отпускают. Член ОНК добавила, что медицинские документы, подтверждающие необходимость обследования, есть в распоряжении следователя по делу Фургала.

В четверг также стало известно, что шестеро членов народного совета, который создал Михаил Дегятрёв, назначенный губернатором Хабаровского края вместо Фургала, покинули консультативный орган. По словам одного из них, Станислава Зимина, большинство вышедших сделали это в знак протеста против жёсткого разгона акции в поддержку Фургала в Хабаровске.

10 октября Росгвардия впервые за три месяца ежедневных протестов применила против граждан силу, задержав около 40 человек. После этого на нескольких участников акции завели уголовные дела по статьям о неоднократном нарушении правил проведения митингов и применении насилия к представителям власти.