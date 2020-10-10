В Хабаровске жёстко разогнали акцию в поддержку Сергея Фургала

Полиция в Хабаровске задержала три десятка человек на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Эти данные, со ссылкой на пресс-службу мэрии, приводит "Интерфакс". Местный журналист, представитель регионального штаба Алексея Навального - Андрей Пастухов сообщил МБХ-Медиа о 40 задержанных, среди которых оказался координатор штаба основателя ФБК Алексей Ворсин. Также среди задержанных, по сведениям МБХ-Медиа, несколько сотрудников СМИ и блогеров. Издание отмечает, что полиция впервые разогнала мирное выступление в поддержку Фургала. Акция не была согласована с властями.

"Обычная субботняя мирная акция. Около 15 часов люди решили развернуть палатки. Появилась полиция, которая приказала убрать палатки, иначе к ним применят физическую силу. Митингующие отказались слушать полицию, после чего из здания правительства вышли сотрудники ОМОН и начали силой разгонять, забирать людей, сворачивать палатки", - рассказал Андрей Пастухов. По его же словам, в результате жесткого разгона, некоторые участники акции получили травмы, два человека госпитализированы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что после шествия и митинга, которые традиционного начинаются в 12 часов по местному времени, "протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности". В мэрии также заявили, что к палаткам протестующие принесли мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, чем "доставили большие неудобства прохожим и гостям города".

"Интерфакс" отмечает, что акция началась с митинга на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Сторонники бывшего губернатора около часа скандировали лозунги в его поддержку. После шествия они вернулись на площадь Ленина. На место прибыли полицейские. Начался разгон.