Застрявшие в марте. Иван Беляев – о страхах и растерянности

Почти весь октябрь не отпускает ощущение какой-то злой гротескности происходящего. То, что в обиходе называли "второй волной", уже точно здесь. Жутковатые истории о забитых больницах. Рассказы о скорой, которую приходится ждать по 7–8 часов. Стремительно портится погода, что вирусу, как видно, только на руку.

В то же время пока могу лишь повторить своё наблюдение из прошлой коронавирусной заметки: люди отбоялись. Новый локдаун представляется им страшнее – такое чувство, что большинство пытается судорожно схватить всё возможное, пока не обрушился новый тотальный карантин. Кафе и рестораны переполнены, театры и концертные залы не закрываются. Социальные сети просто пестрят постами и фотографиями путешествий. Правда, как понятно, по России, но и в этом есть своё обаяние – тысячи людей открывают собственную страну, узнают её лучше и глубже, чем до эпидемии. Так возникает явное противоречие между разогреваемой в медиа опасностью и уже довольно прохладным к ней отношением обычных людей. От этого противоречия в воздухе порой искрит.

Ужасного конца не будет, это стало понятно ещё весной. Остаётся ужас без конца

Рождается хаос. Вологодских школьников запланировали распустить на каникулы уже 19 октября, на неделю раньше положенного срока. Потом в последний момент вдруг опомнились и решили, что так делать не нужно, пусть каникулы начнутся в своё обычное время. Но когда департамент образования об этом задумался, в школах уже фактически закончили четверть, выставили оценки. Казалось бы, мелочь, но показательная. Власти мечутся из стороны в сторону, не имея твёрдого плана. Люди поменялись за эти полгода, психологически притерпелись. Они примут многие меры предосторожности, согласятся на многое, но власти сами не знают, чего хотят и на что готовы. Общество уже живёт в октябре, а власти застряли в марте-апреле. Почти каждый человек, так или иначе, выработал свою индивидуальную стратегию поведения. Коллективная стратегия не складывается.

Да и как ей сложиться? Двинуться по самому жёсткому пути и снова всех разогнать по щелям? Это сбросит темпы распространения инфекции, но, повторю, – многие известные лично мне люди боятся этого больше, чем риска заболеть, похожий настрой сквозит и в соцсетях. Пустить всё на самотёк и взять сторону открытых ковид-диссидентов страшно – российское общество в целом довольно легко приняло потери весны и лета, но потери осени и зимы могут быть куда выше. Стоило бы ждать от правительства более тщательной и выверенной работы летом. В конце концов, можно и нужно было подготовиться, проработать какие-то сценарии. Но увы – опростоволосилось не только правительство России, но и правительства самых разных стран мира. Даже наоборот – государства, проскочившие первый виток с маленькими потерями, страдают на втором.

Словом, планов нет, всё рождается на ходу. Ужасного конца не будет, это стало понятно ещё весной. Остаётся ужас без конца. Честно говоря, просто нет сил угадывать, когда именно мы проснёмся в окончательно "постковидном" мире, когда всё вдруг разом и бесповоротно останется в прошлом. Ну, хорошо, хотя бы не всё, хотя бы основная часть привычных вещей. Хотя бы в ближайшее десятилетие? И сколько ещё малопонятных рывков от чёрной безнадёжности к сдержанному оптимизму и наоборот?

Боюсь, что много.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода, живёт в Вологде



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