Население России сократится на 350 тысяч человек к концу года

На фоне пандемии численность населения России в этом году сократится на 352 с половиной тысячи человек — это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. Проект документа опубликован в телеграм-канале «Майский указ», его подлинность подтвердил источник РБК в правительстве.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 374 тысячи человек.

Правительство вдвое ухудшило прогноз убыли населения в 2020 году. В предыдущем варианте плана, подготовленном в августе, говорилось, что численность населения к концу года сократится на 158 тысяч человек, а в 2022 году начнётся прирост.

Согласно новому прогнозу, суммарно с 2020 по 2024 годы численность населения сократится более чем на один миллион 200 тысяч человек. Прирост населения прогнозируется только в 2030 году.

В Минэкономразвития сообщили, что проект единого плана продолжают дорабатывать. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.

Основной причиной естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью), которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости. Она фиксируется в 80 регионах (всего их 85, включая аннексированный Крым и Севастополь). Приток мигрантов не сможет компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте.

В России, по данным федерального оперативного центра по борьбе с распространением болезни, более 23 тысяч умерших от COVID-19. В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавируса будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.

За апрель-август, по данным Росстата, в России умерли 45 663 человека с COVID-19. В этой статистике учитываются как случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, так и те, где COVID-19 только диагностировали, но человек умер по другой причине.

За январь-август 2020 года смертность в России на фоне пандемии коронавируса выросла почти на 6 процентов в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

