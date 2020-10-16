Бывшему президенту Франции предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, передаёт газета Le Figaro. Политик подозревается в том, что получил деньги на избирательной кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ранее ему уже были предъявлены обвинения в коррупции.

Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах, во втором туре он обошёл кандидата от социалистов Мари-Сеголен Руаяль.

Основные обвинения Саркози по этому делу были предъявлены ещё в 2018 году. Сам он их категорически отрицает, заявляя, что позиция следствия основывается только на словах Каддафи и его окружения.

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