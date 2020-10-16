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На участника Pussy Riot составили протокол за акцию против гомофобии

На участника группы Pussy Riot Василия Андрианова составили протокол за акцию против гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Активиста обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология протеста".

Андрианов был задержан 7 октября вместе с другими участниками акции Александром Софеевым, Елизаветой Дидерих, Вероникой Никульшиной и Марией Алёхиной. Ранее в четверг полиция задержала другую участницу группы Pussy Riot Марию Тимофееву. На неё составили протокол за участие в акции против гомофобии.

7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве.

Участники акции потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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