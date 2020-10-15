На участницу Pussy Riot составили протокол из-за акции с флагами ЛГБТ

В Москве полиция составила протокол участницу группы Pussy Riot Марию Тимофееву. Ей вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия из-за акции с флагами ЛГБТ в день рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Апология протеста".
Утром в четверг Тимофеева перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что её задержалии сотрудники полиции, однако они отрицали активистка находится у них. Ранее суд арестовал на 30 суток другого участника акции Pussy Riot Александра Софеева. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве.
Участники акции потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
После акции полиция задержала участников Pussy Riot Александра Софеева, Василия Андрианова, Елизавету Дидерих, Веронику Никульшину и Марию Алехину. На всех были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание.
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