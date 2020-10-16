Члена "Открытой России" вызвали в прокуратуру из-за помощи медикам

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова вызвали в прокуратуру Санкт-Петербурга из-за гуманитарной помощи медработникам. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на самого Пивоварова.
По словам члена "Открытой России", он должен явиться в прокуратуру 23 октября "для проверки деятельности общественной организации". Пивоваров считает, что на него составят административный протокол. "Я поставлял гуманитарную помощь в медучреждения. Главный врач станции скорой помощи Петродворцового района написал заявление. Было две проверки, но они ничем не завершились", – заявил директор "Открытой России".
В апреле 2020 года главврач станции скорой помощи Сергей Жварницкий пожаловался в полицию из-за сбора денег на одноразовые маски для медиков, который организовали сторонники движения "Открытая Россия". Активисты движения с середины апреля собирают деньги на покупку средств защиты для врачей из больниц Петербурга.
В сентябре суд в Москве арестовал Пивоварова на 10 суток. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Тогда активиста задержали на выходе из спецприёмника, где он отбывал 14 суток ареста по той же административной статье.
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