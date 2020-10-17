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По делу об обезглавливании учителя во Франции задержаны 9 человек

Президент Франции Эммануэль Макрон на месте убийства в пригороде Парижа

По делу об обезглавливании школьного учителя в пригороде Парижа задержаны 9 человек. Двое из них — родители одного из учеников убитого. Несколько из задержанных — люди из окружения подозреваемого в преступлении, передаёт Agence France-Presse. Им оказался 18-летний выходец из России, предположительно, мстивший за показ карикатур на почитаемого в Исламе пророка Мухаммеда.

Подозреваемый был застрелен полицией. В своём твиттере нападавший разместил фотографию тела учителя и взял ответственность за преступление на себя. Он обвинил преподавателя в оскорблении Мухаммеда. Учитель истории показал карикатуры из журнала Charlie Hebdo, обсуждая с учениками понятие свободы слова.

Официальные представители французских властей осудили преступление. На месте проишествия вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что случившееся имеет признаки "исламистской террористической атаки". Следствие заявило, что расследует преступление как "убийство, связанное с террористической организацией".

  • Ночью российское издание "База" назвало предполагаемое имя подозреваемого. Им оказался уроженец Москвы Абдулак Анзоров, утверждает издание. Эта информация не подтверждалась.
  • Подозреваемый — этнический чеченец. Преступление было прокомментировано Ассамблеей чеченцев Европы. Организация заявила, что "самым решительным образом" осуждает это преступление и напоминает, что осуждает все формы религиозного экстремизма и любые акты насилия,— цитирует заявление французский телеканал BFM TV.
  • В сентябре больше 90 французских СМИ обратились к читателям в защиту свободы слова и поддержку редакции Charlie Hebdo. "Защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу", – говорится в тексте обращения.

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