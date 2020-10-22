Список Альберта. История брата Германа Геринга

Соратник Гитлера, создатель гестапо, второй человек в Третьем рейхе, один из главных нацистских преступников Герман Геринг покончил с собой 74 года назад, вечером 15 октября 1946 года, в Нюрнбергской тюрьме. В том же тюремном блоке содержался его младший брат Альберт, который после прихода нацистов к власти в Германии и во время Второй мировой войны лично спас как минимум несколько десятков человек.

Ирония заключается в том, что Альберт Геринг спасал жизни, пользуясь братскими чувствами к себе одного из самых жестоких людей в истории человечества, говорит автор книги “Геринг, брат Геринга. Незамеченная история праведника” австралийский историк Уильям Хастингс Берк.

– В 1933 году, когда Альберту Герингу было около сорока лет, к власти в Германии пришли нацисты. Как он к ним относился ?

– Альберт Геринг очень рано понял, какую опасность нацисты собой представляют. Он был свидетелем усиления их влияния, он учился в университете в Мюнхене одновременно с Гиммлером, видел с близкого расстояния многих будущих руководителей Третьего рейха, знал об их убеждениях. Так что к 1933 году он уже хорошо осознал, к чему может привести нацизм.

В детстве Альберт дружил со старшим братом. Но после “Пивного путча” 1923 года Герман Геринг сблизился с Гитлером (Геринг во время путча был дважды ранен, и спас его врач-еврей). И тогда пути братьев Герингов разошлись. В том же 1923 году умерла их мать – это тоже неблагоприятно сказалось на их отношениях.

Альберт Геринг спасал жизни, пользуясь братскими чувствами одного из самых жестоких людей в истории человечества

Нацисты рвались к власти в Германии, влияние Германа усиливалось, а Альберт предпочел переехать в Австрию, где он работал вначале в отделе продаж компании "Юнкерс", а потом на успешной венской киностудии Tobis-Sascha-Filmindustrie. Там он, кстати, познакомился с композитором Францем Легаром, жену которого позже спас от концлагеря. Она была еврейкой. Альберту очень не нравилось то, что происходит в Германии, он даже начал процесс получения австрийского гражданства, чтобы остаться в Австрии навсегда.

– А какой образ жизни вел Альберт Геринг?

– Он разъезжал по Вене в кабриолете, пользовался успехом у женщин, модно одевался, предпочитал обедать в шикарных ресторанах. Но при этом отлично выполнял менеджерские обязанности на киностудии, а это была одна из крупнейших студий Европы. Он был успешным бизнесменом, и ему очень нравилась жизнь в Вене.

– Старший брат не звал его назад в Германию?

– Нет, они практически не общались больше десяти лет, слишком по-разному они смотрели на то, что происходит в стране. Но в марте 1938 года состоялся аншлюс Австрии, и Герман Геринг приехал в Вену. Тогда они и встретились в первый раз после долго перерыва – Альберт пригласил брата на свою виллу в окрестностях Вены. Как это ни парадоксально сейчас выглядит, Герман попросил тогда Альберта помочь кинозвезде Хенни Портен, которая была замужем за доктором-евреем и отказалась отречься от мужа. Благодаря вмешательству Альберта, Хенни Портен продолжила сниматься. В Германии ей был объявлен бойкот.

– Герман Геринг приехал в Вену специально, чтобы навестить брата?

– Нет, он приехал в связи с аншлюсом, приблизительно через две недели после того, как в Вене промаршировали войска Третьего рейха. Известно, что Гитлер был родом из Австрии, но и у Геринга многое было связано с этой страной. Семья Герингов часто отдыхала в Австрии летом, Герман Геринг тоже любил Вену. В тот раз он произнес “воодушевляющую” речь. В ней Геринг назвал Вену “немецким городом” и выступил с нападками в адрес еврейского населения, которое насчитывало перед аншлюсом 150 тысяч человек.

А на следующий день Герман встретился с Альбертом и своими сестрами. Герман чувствовал себя триумфатором: “родная” Австрия присоединена к Германии, наконец-то снова собралась семья. Он ждал восхищения и от родных. Но во время ужина он услышал немало неприятных слов, а Альберт и его старшая сестра Ольга потребовали от Германа помочь освободить из Дахау престарелого эрцгерцога Иосифа Фердинанд IV из рода Габсбургов, которого штурмовики вытащили из дома и отправили в концлагерь. Вскоре по распоряжению Германа эрцгерцог был отпущен. Позже было еще немало случаев, когда в одном человеке уживались жестокий нацист и любящий брат.

– Но ведь Герман Геринг не всегда был рядом…

– Да. Тут важно отметить, что когда с приходом нацистов в Австрию начались гонения против евреев, их избивали до смерти, грабили их магазины, уничтожали собственность, унижали, Альберт Геринг совершенно открыто выступил против нового режима. Дважды его арестовывали, в одном случае – когда он защитил пожилую женщину-еврейку. И ведь арестовавшие его штурмовики не знали, что он – Геринг. Его легко могли убить. Альберт спокойно мог воспользоваться влиянием своего брата, чтобы продолжать вполне вольготную и комфортную жизнь. Но он этого не сделал. Это многое говорит о его характере. Он не просчитывал тогда свои действия. Он следовал своим убеждениям, он презирал нацистов.

– Но ведь так он не смог бы спасать людей...

Он не просчитывал тогда свои действия. Он следовал своим убеждениям, он презирал нацистов

– Да, после второго ареста он изменил стратегию своей борьбы. Тогда его отпустили, узнав, из чьей он семьи. Альберт осознал силу влияния своей фамилии и решил этим пользоваться. И еще раз скажу, что, парадоксальным образом, несмотря на полное несовпадение политических взглядов, у Герингов наладились близкие отношения, в семейном кругу они оставались братьями. И Альберт, не скажу что манипулировал Германом, он пользовался этим. Это был ключ к спасению многих людей. А Герман действительно был предан семье.

Альберт стал работать на индустриальных предприятиях Третьего рейха, обзавелся большим количеством связей, которыми тоже пользовался. У него были связи и в армии. Во время войны он помогал группам сопротивления. Он очень рисковал, мне приходилось читать отчеты гестапо, они следили за Альбертом. В 1939 году он вытащил из Дахау чешского доктора Йозефа Харвата, участника чехословацкого антинацистского движения. Они познакомились, когда Харват лечил жену Альберта. Альберт снабжал его информацией о немецких войсках и настроениях среди солдат. Чтобы добиться освобождения Харвата, Альберт поступил очень хитро: он отправил в лагерь запрос на гербовой бумаге и подписался без имени, просто “Геринг”. В лагере оказалось два человека с фамилией Харват. Растерянный начальник лагеря не знал, кого из них нужно освобождать, и освободил на всякий случай обоих. Доктор долгое время не знал, кому в действительности обязан своим освобождением. Альберт сказал Харвату, что за него вступился шведский принц – он хотел избежать риска, что Харват кому-то расскажет, кто именно его спас. Не хотел, чтобы окружение Германа Геринга узнало об этой истории – она могла помешать пользоваться его услугами в будущем.

Семьи рабочих завода “Шкода”, на котором Альберт работал во время войны, иногда получали анонимные переводы. Эти деньги поступали со счетов Альберта в Швейцарии. Сотрудники “Шкоды” нередко занимались саботажем, изготовляя бракованное оружие и недосыпая порох в снаряды.

Через директора дочернего предприятия “Шкоды” – Československá Zbrojovka Brno Карела Шталлера Альберт Геринг передал в Великобританию информацию о готовящемся нападении Германии на Францию. Спустя десять минут после знакомства Альберт рассказал Шталлеру анекдот: ассистентка зубного врача идет, держа в руках женскую шляпную коробку, ее спрашивают, какого фасона шляпа внутри, а она отвечает: “Это прусский зубной протез!”

Сравнение строения челюстей властителей Третьего рейха и лошадей сразу дало понять Шталлеру, как Альберт Геринг относится к режиму, возглавляемому его же родным братом. Зная, что Шталлер – член группы сопротивления, прикинувшийся пьяным Альберт Геринг “выболтал” ему планы нападения на Францию, а также данные о разработке снарядов ФАУ-2. Шталлер отнесся к этим данным серьезно и передал в Англию. Впоследствии, когда поведение Шталлера показалось нацистам подозрительным, Альберт предотвратил его увольнение. А в 1947 году показания Шталлера помогли освобождению Альберта Геринга из тюрьмы.

Альберт не раз попадал под подозрение гестапо, особенно после убийства в 1942 году обергруппенфюрера СС Гейдриха в Праге, на которое нацисты ответили жестокими репрессиями и истреблением населения целой деревни Лидице. В 1944 году был выдан ордер на арест Альберта в Бухаресте, где он тогда работал. И опять, несмотря на то что к этому моменту его влияние в Рейхе резко упало, Герман Геринг помог брату, и Альберта не арестовали.

Вы знаете, в этой ситуации я вижу своего рода квинтэссенцию происходившего тогда, противоречивости решений, которые люди принимали, борясь за жизнь и сталкиваясь с угрозой смерти. Это пример, отражающий суть той войны.

Опасность грозила ему и со стороны гестапо, и со стороны НКВД, и со стороны американцев

– С кем из спасенных Альбертом людей или их родственников вам приходилось общаться?

– В мае 1945 года Альберт Геринг сдался американским оккупационным войскам, заявив, что он родной брат Германа Геринга, но нацистом не является. Чтобы ему поверили, Альберт передал американцам список людей, которым помог. Среди них были известные врачи, артисты и так далее. Альберт рассчитывал, что американцы допросят кого-то из этих людей, и их показания докажут, что он не виновен в сотрудничестве с нацистами. Список насчитывал более ста фамилий. Я начал разыскивать тех, кто был в этом списке, найденном мной в архиве в Вашингтоне вместе с другими материалами по делу Альберта Геринга. Так появился уже мой список, список тех спасенных Альбертом людей, кого мне удалось найти, или их родственников. Я приезжал к ним, беседовал, записывал их рассказы. Они хотели, чтобы история Альберта Геринга, похороненная под страшным наследием его брата, стала известна всем. Эти люди иногда приглашали меня на семейные встречи и даже свадьбы, и я видел, что, благодаря Альберту, спасавшему часто целые семьи, выросли новые поколения людей, и за это мы тоже должны быть ему признательны. В моем “списке Альберта” 34 человека.

Я очень подружился с Татьяной Сергеевной Гуляевой, которая была совсем маленькой девочкой, когда Альберт Геринг в 1939 году помог ее отчиму-еврею, кинопродюсеру российского происхождения Сергею Оцупу избежать отправки в лагерь. Альберт добился выдачи Оцупу испанской визы. Семья воссоединилась после войны и в 1949 году переехала в Америку. Альберт, сколько мог, опекал девочку. Приносил ей шоколад и фрукты. Даже апельсины, которые тогда считались роскошью. В своих рассказах она называла Альберта “дядя”.

Мы очень много общались, переписывались. Татьяна Гуляева дала официальные показания о том, что сделал для семьи Альберт Геринг. Незадолго до смерти в 2013 году Татьяна Сергеевна передала мне плюшевую игрушку, подаренную Альбертом Герингом, которую она хранила.

– А как сложилась его судьба после войны? Ведь те, кто пострадал от нацистов, могли убить его даже за фамилию, не разбираясь, спасал ли Альберт Геринг кого-то или нет. Как ему удалось выжить? И чем он потом занимался?

– Да, опасность грозила ему с обеих сторон, даже с трех. Я уже упомянул, что в 1944 году в Бухаресте его арестовывало гестапо, а потом его освободили по указанию Германа Геринга. В том же году Красная армия стала окружать Бухарест. Альберт понимал, что с ним может случиться, если он попадет в руки НКВД, и он бежал в Австрию, а потом через Прагу в Берлин.

У его истории грустный конец, но она все равно дает надежду

9 мая 1945 года он сдался американцам. Они, разумеется, подозревали его в сотрудничестве с нацистским режимом, в том, что он получал выгоды от родственных связей с Германом. Что у него есть важная информация о деятельности старшего брата. Его посадили в тюрьму вначале в Аугсбурге, а потом в Нюрнберге. И он оказался в одной тюрьме с теми, против кого боролся. В одной тюрьме со своими врагами! И ему говорили, что он нацист, потому что американцы вначале не верили ему.

И тогда же состоялась последняя встреча братьев Геринг – во время тюремной прогулки. Они поговорили, и Герман просил брата позаботиться о его жене и дочери.

Мы знаем, что потом случилось с Германом Герингом. Он покончил с собой за два часа до казни через повешение. А Альберту пришлось пройти через многочисленные допросы. Американцы, судя по всему, стали понимать, что он говорит правду, и они не знали, что с ним делать. Альберта отправили в лагерь на территории Германии, а потом выдали властям Чехословакии. Там он предстал перед Народным судом. Многие его коллеги по “Шкоде” выступили на суде, подтвердив показания Альберта. Суд признал, что Альберт Геринг не только не помогал нацистам, но боролся против них и помогал чехословацкому народу. Альберт был оправдан и освобожден.

Альберт хорошо понимал, что коммунисты, находившиеся под советским влиянием, все равно его не оставят в покое, и постарался как можно скорее перебраться в Австрию. Там он воссоединился с семьей, все, казалось, шло хорошо. Но очень быстро стало очевидно, что его фамилия, которая при нацистах была “золотым билетом”, в послевоенный период стала билетом “волчьим”. Люди, не знавшие о его прошлом, не хотели с ним общаться, ему отказывали в работе. Альберт впал в депрессию, алкоголизм. С ним развелась его жена (это был его третий брак), которая уехала, забрав с собой их единственную дочь. Он попытался порвать с прошлым, переехав в Аргентину. Но там Альберт прожил всего год и вернулся в Мюнхен. Ему нашли работу в строительной компании, но когда рабочие узнали, что он брат Германа Геринга, они объявили забастовку, и Альберту пришлось уйти.

До конца жизни он жил на скромную пенсию, иногда делая переводы. Но, несмотря на всю тяжесть ситуации, он относился к ней философски. Он знал, что он совершил. Люди, которых он спас, тоже знали, что он совершил. И он был счастлив этим. Он вел спокойную жизнь, наслаждался утренним кофе и другими ее радостями. Свое последнее доброе дело он совершил перед смертью от рака в 1966 году, оформив брак со своей бывшей горничной, для того чтобы ей досталась его военная пенсия.

Увы, долгое время об Альберте Геринге было мало что известно. Как я уже сказал, память о нем заслоняла память о чудовищных преступлениях его старшего брата Германа.

– Но сейчас, когда, и благодаря вашей книге, доказано спасение им многих людей, в том числе и евреев, почему Альберт Геринг не включен музеем Холокоста Яд-Вашем в список праведников народов мира?

– Ответ на этот вопрос связан и существующими правилами включения в этот список, с политикой, с общественными настроениями. Конечно, многим просто трудно представить себе фамилию Геринг в списке праведников. Журналисты говорили мне, что пока в Израиле у власти люди, лично пережившие Холокост, такое невозможно. Это объяснимо. Но я посылал запрос в Яд-Вашем, приложив официальные показания нескольких людей, а для включения в список праведников нужно доказать, что человек нееврейского происхождения спас хотя бы одного еврея, не получив при этом никакой финансовой выгоды.

Ответ я получил только два года спустя, уже после того, как моя книга об Альберте Геринге вышла в Германии. Там говорилось, что такие вопросы должны рассматриваться в суде, где нужно доказать, что Альберт действительно спасал людей. Я отношусь к позиции музея с пониманием: можно представить себе, какой шум бы поднялся. Но, может быть, со временем ситуация изменится, появятся какие-то новые данные, свидетельства о деятельности Альберта, и он все-таки будет включен в список праведников.

– Вы приступали к работе над книгой об Альберте Геринге, будучи очень молодым человеком. Что для себя лично вы почерпнули из этой истории?

– Да, мне было 23 года. Прошло уже много лет, но эта история сопровождает мою жизнь. Что меня поразило тогда – понимание того, что Альберт Геринг, как и Оскар Шиндлер и другие отважные люди, спасая одну жизнь или семью, спасали целые будущие поколения.

Альберт Геринг стал моделью жизни с ее положительными и отрицательными сторонами. Если говорить о его личной жизни, то я точно узнал, как не следует вести себя с женщинами (смеется). Но он же дает пример того, как надо поступать, когда ты оказываешься в центре глобального военного конфликта и имеешь возможность помочь людям, несмотря на опасность для собственной жизни. И, несмотря на то что у истории Альберта Геринга довольно тяжелый и грустный конец, она дает надежду.

Я часто задумываюсь, как Альберт Геринг повел бы себя в той или иной ситуации, с которой сталкиваюсь сам. В любом случае, я уверен, что если бы каждый из нас сделал хотя бы десятую долю того, что сделал в своей жизни Альберт Геринг, мир был бы гораздо лучше, - считает Уильям Хастингс Берк.