Конец света в отдельно взятом Славянске. Неля Штепа на выборах в Донбассе

Предвыборное соотношение сил перед местными выборами в Украине – региональные элиты в большинстве ключевых городов сохраняют свои позиции, а действующие мэры крупных городов – Днепра, Киева, Одессы, Харькова – лидируют по всем опросам. Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" готовится к своему первому поражению: пока не просматривается победа ее ставленника ни в одном областном центре, и есть сомнения, что такая победа возможна хотя бы в одном ключевом городе статусом поменьше.

В этой нервной, но все же рутине есть свои яркие места, привлекающие внимание всей страны. Например, Славянск – многострадальный город, переживший травматический опыт оккупации 2014 года – готовится избрать будущего мэра из числа условных "сепаратистов". Условных – поскольку никто из этих людей не был осужден, а некоторых даже не обвиняли по статьям, связанным с терроризмом.

Конкурентную и непредсказуемую предвыборную кампанию Славянску обеспечил глубокий раскол в условно пророссийском фланге украинской политики, усугубленный местными особенностями. Сейчас Славянск – это единственный город в украинском Донбассе, где имя будущего мэра пока никто не решается назвать. Своего рода праздник демократии.

За кресло главы городской администрации сражаются сразу три бывших руководителя города. В числе "трех мэров" – Неля Штепа, возглавлявшая городскую администрацию Славянска в то время, когда город пытался захватить гражданин России Игорь Стрелков (Гиркин). Штепа была арестована в 2014 году по обвинению в "создании террористической группировки и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", провела три года в заключении и вышла из СИЗО в 2017 году. Суды по ее делу проходят до сих пор, но вряд ли закончатся реальным приговором.

Один из ее главных соперников – действующий глава городской администрации Славянска Вадим Лях, который выиграл выборы в 2015 году в один тур благодаря лозунгам о поддержке Нели Штепы. Второй кандидат – Павел Придворов – после освобождения города пять дней возглавлял Славянск в качестве срочно избранного секретаря городского совета (при арестованном мэре все полномочия переходят к нему). Он вскоре сложил полномочия, опасаясь за свою безопасность после того, как активисты подкатили к горисполкому мусорные баки с его фамилией и фамилией Вадима Ляха.

Вадим Лях и Павел Придворов в 2014 году были депутатами городского совета и принимали участие во внеочередных сессиях 28 и 30 апреля. Именно на них принимали решения о подготовке к "референдуму", легализации отрядов самообороны, назначении "народного мэра" Вячеслава Пономарева на пост председателя городского исполкома.

Придворов до войны возглавлял местное молодежное крыло Партии регионов, а Вадим Лях был одним из авторитетных членов той же партии. И Лях, и Придворов по мере нарастания боев город покинули, Неля Штепа была арестована сепаратистами и одно время сидела в подвале, одновременно выполняя добровольную трудовую повинность: готовила свои знаменитые борщи для столовой городского совета.

Сейчас эта тройка разделилась. Штепа основала свою Партию мира и развития, Лях стал кандидатом привычных "донецких"– местной организации "Оппозиционного блока", Придворов активно пользуется поддержкой партии кума Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как было?

Когда пишешь о Славянске, испытываешь многократное дежавю. Я работал в Донбассе в 2014-м, писал о годовщине освобождения города в 2015-м и многократно потом. Поэтому я понимаю удивительный феномен: местные эксперты общественных организаций, бывшие чиновники и участники событий 2014 года в своем большинстве наотрез отказываются обсуждать выборы. "Мы детально все обдумали в своем кругу и решили не комментировать ситуацию!" – краткий итог общения с лидером одной из общественных инициатив Славянска. "Я закрыл Славянск для себя два года назад – и счастлив!" – отрезал бывший городской чиновник.

Всеукраинский ажиотаж вокруг выборов в Славянске у местных вызывает недоумение: здесь люди просто живут день за днем, ситуация в городе развивается после 2014 года по своей логике, а Киев по этому поводу почему-то вдруг заволновался только сейчас.

В 2014-м город погрузился в управленческий хаос, в сессиях при Стрелкове принимали участие 42 депутата – такой явки часто не было и в мирное время. В сотрудничестве с захватчиками были замазаны очень многие, а кому-то подписывать бумаги о финансировании тех или иных коммунальных программ все равно было нужно.

В этих условиях на первый план вышел единственный оппозиционный депутат Славянского городского совета Олег Зонтов (он представлял "Фронт змін" Арсения Яценюка). Во времена Януковича депутатов от демократических партий было немного, все они друг друга знали лично. Зонтов был захвачен в первый же день оккупации, но его от вооруженных людей отбила Неля Штепа. "Отпустите его, это местный депутат!" – сказала мэр, и Зонтов это о Штепе всегда помнит. Потом он вместе с еще одним оппозиционным депутатом из Мариуполя Александром Ярошенко помог эвакуировать тело убитого в Славянске члена Горловского городского совета Владимира Рыбака и уехал в Киев. Но когда в августе после второго ареста на неподконтрольной территории бесследно исчез еще один друг Зонтова, депутат городского совета Новоазовска Василий Коваленко, человек из Славянска прошел все бюрократические преграды (военный призыв из Донецкой и Луганской областей тогда был запрещен) и ушел в армию – солдатом, топографом взвода управления в минометной батарее 56-й бригады. Профессиональный психолог в студенческие времена в археологических экспедициях познакомился с теодолитом – навык определил военную специальность.

Когда в Славянске активисты изгнали второго секретаря городского совета подряд, вдруг кто-то вспомнил о Зонтове. Сержанта Зонтова отдельным решением министра обороны отозвали в отпуск и срочно избрали секретарем Славянского городского совета. Год городом успешно управлял признанный всеми патриот Украины, солдат ВСУ в отпуске "на время исполнения обязанностей городского головы". В горячие дни 2014-го украинская власть местами умела быть эффективной.

Потом случилась обычная история, сотни таких сложились в поражение Петра Порошенко на президентских выборах в 2019-м. Своеобразным "смотрящим" за Донецкой областью в системе власти пятого президента Украины был народный депутат Олег Недава. У него с Зонтовым не сложилось. Исполняющий обязанности мэра Славянска неоднократно под диктофон и без вспоминал, что речь шла об особенностях распределения экологических бюджетных выплат. Он пояснял, что Майдан все изменил и в то же время все осталось как было.

Во время командировки мэра в его отсутствие под патронатом Недавы быстро собрали заседание городской организации "Блока Петра Порошенко", на которой в ее состав ввели несколько десятков человек. Новым большинством Олега Зонтова исключили из партии. История была по местным меркам громкая. После нее БПП почему-то не попал на выборах даже в городской совет, а Зонтов, не ведя кампанию, без денег и поддержки партии, в одиночку, став соперником Вадиму Ляху, во время выборов 2015 года набрал в Славянске 25 процентов голосов. Этого тем не менее не хватило, чтобы стать мэром.

Сейчас Зонтов работает в Полтаве, успешно руководит телеканалом "Центральный" и тоже отказывается комментировать происходящее в Славянске.

Что будет?

Нельзя сказать, что в Славянске молчат все. Денис Бигунов работал в отделе по вопросам внутренней политики Славянского городского совета с начала 2014-го по 2016 год, видел оккупацию города изнутри, сейчас занимается проектами в общественном секторею Он так понимает происходящее:

– Расклады на наших выборах, как я их вижу, такие, – поясняет Бигунов. – Всего на пост главы городской администрации претендуют шесть кандидатов: Неля Штепа от Партии мира и развития, Вадим Лях от "Оппозиционного блока", Павел Придворов от ОПЗЖ, Андрей Секлецов от партии "Наш край", Ольга Алтунина от "Слуги народа" и еще один местный активист – самовыдвиженец Евгений Недосека. Значительная часть населения у нас пенсионеры, с которыми Неля Штепа много работала в киевском стиле Леонида Черновецкого (бывший мэр Киева – Прим.РС) "мои любимые бабушки". У нее значительный персональный рейтинг, который при этом пока не более 50 процентов. Вадим Лях, например, победил на выборах в 2015 году с результатом в 52 процента, но тогда это был представитель единой партии "Оппозиционный блок" и шел он на выборы с лозунгом: "Любить Славянск, как Неля!". Ныне на этом поле и Лях, и Штепа, и Придворов, и даже Секлецов от "Нашего края" – целых четыре человека!

Россия больше не имеет тут решающего влияния

Независимых социологических опросов в городе не проводилось, свои опросы делают штабы, и по их поведению можно понять, как меняется ситуация, – продолжает Денис Бигунов. – По моим ощущениям, 50 процентов не набирает никто. У Нели Штепы поддержка существенно выше 25 процентов. Высокий рейтинг у "Оппозиционной платформы – За жизнь", но, как мне говорят, в партии очень переживают, что поддержка Павла Придворова совсем не растет и, как бы ни водила его по Славянску буквально под руку Наталья Королевская (бывший министр социальной политики Украины – Прим.РС), он очевидно уперся в какой-то потолок. Непонятно, выйдет ли вообще во второй тур кандидат от этой политической силы. С другой стороны, в гонке есть действующий мэр Владимир Лях. Вследствие реформы децентрализации городская власть получила приличные деньги, и при нем сделано много дорог, утеплены и отремонтированы больницы, диагностический центр, приведен в порядок парк "Шелковичный", муниципальный пляж отстроен, и все это работает на его рейтинг. Очень активно ведет компанию и Ольга Алтунина от "Слуги народа" – и в социальных сетях, и в постоянной коммуникации с местными либеральными силами, и на встречах с населением. То есть ее тоже не стоит отсеивать из числа кандидатов на выход во второй тур. Я могу сделать осторожный прогноз, что во второй тур выйдут Неля Штепа и Вадим Лях, исходя из тенденции, что в крупных городах население склонно поддерживать действующего мэра. У нас может случиться, что пожилое население проголосует за Нелю Штепу, но в списке партий выберет ОПЗЖ, а совсем не Партию мира и развития, которую ведет в горсовет Штепа. Одним словом, у нас может произойти все что угодно, вплоть до объединения всех сил против Нели Штепы во втором туре и нового срока Вадима Ляха.

– Как вы оцениваете этих кандидатов? Нужно ли к ним относиться с долей подозрения?

– Я не вижу в этих людях сепаратистов. Скорее они из касты типичных местных хозяйственников, которые всегда выбирают, где тепленько или, как рыбы, где глубже и лучше. Россия больше не имеет тут решающего влияния, и я не вижу какой-то угрозы дестабилизации от прихода к власти условной Нели Штепы. Ну, придет она к власти и будет заниматься тут местной канализацией, а если она это делать не будет – так мы ей все быстро скажем, город-то маленький… Я вижу скорее угрозу в дестабилизации из-за криков: "Придет Штепа – придет конец света!" Никакого конца света тут не будет! – считает бывший чиновник городского совета в Славянске Денис Бигунов.

Директор "Агентства развития Приазовья", политолог Константин Батозский считает, что в Славянске есть очевидный протестный потенциал:

– Он возникает потому, что по сравнению с тем же соседним Краматорском в этом городе жизнь совершенно не бьет ключом. Нет ощущения, что эта территория развивается и имеет какой-то обращенный в будущее потенциал. На этом безнадежном поле и играют имеющиеся игроки. Проблема украинских национальных партий в том, что они всегда мыслят себя как политические проекты и не работают как партии: не идут в регионы, не обустраивают структуры… И в момент выборов вдруг выясняется, что у нормальных партий просто нет кандидатов на местах. Это гигантская проблема не Славянска, а Киева. Киевские партии не идут на восток, потому что легкой победы там не бывает, легкие победы бывают на западе страны, а восточнее надо бороться за голоса. То, что это возможно, доказывает успешная работа в Донбассе партии "Сила людей" и существование в том же Славянске полноценных общественных пространств. В этом городе есть политическая жизнь. К той ситуации, которая сейчас есть в Славянске, привел провал государственной политики в отношении Донбасса. Ведь в Краматорске и Мариуполе совсем другая картина, другие, более предметные, выборы и гораздо более проукраинские кандидаты.

Чем сердце успокоится?

Выборы в Славянске – крайне поучительная и показательная кампания для многочисленных украинских переговорщиков, которых готовят для будущей реинтеграции неподконтрольной сейчас Киеву части Донбасса.

Травмированный войной стотысячный город переживает непредсказуемые выборы, когда содержательная борьба идет буквально за каждый голос. В условиях конкуренции пяти политических сил каждый из этих голосов в избирательных комиссиях посчитают честно. Это совершенно украинская, не российская практика. Ведь все кандидаты в мэры, которых критики склонны называть "сепаратистами", в войну, если не сидели в подвале, бежали в Киев, а не в Москву. Неля Штепа боролась за свое честное имя в украинском состязательном суде, и на стороне защиты в качестве свидетеля выступал в числе прочих бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

Партия регионов и даже "Оппозиционная платформа – За жизнь" – политические проекты, за которые голосовала часть населения Украины. Примерно такие же кандидаты, как в Славянске, будут побеждать на будущих выборах в Горловке, Дебальцеве или Макеевке, когда бы они ни состоялись.