"Это не последний протест!" Что стоит за митингами шахтеров в "ЛНР" и "ДНР"

В контролируемой Россией "Луганской народной республике" временно приостановились шахтерские протесты, горняки шахты "Комсомольская" в городе Антрацит поднялись наверх после семи суток, проведенных в забое – в ближайшую неделю им пообещали погасить задолженности по заработным платам. Часть арестованных "зачинщиков" протестов при этом пока еще остается сидеть в подвалах так называемого МГБ.

Город Антрацит окружен блокпостами с "чужими" незнакомыми местным военными, в регионе отключена мобильная связь и частично интернет. Все ограничения и блокады официально связаны с мероприятиями из-за эпидемии коронавируса, но очевидно, что власти самопровозглашенных республик столкнулись с невиданной волной шахтерских протестов, справиться с которой привычными репрессивными методами не удалось. Невероятно, но несмотря на закрученные до предела гайки и многочисленные аресты, до последнего дня люди выходили на сидячие митинги. Эти неуправляемые массовые выступления в условиях действующего военного положения испугали ответственных за ситуацию в Луганске и Москве, деньги на выплаты шахтерам попытались найти.

Причины шахтерских протестов в "ЛНР" и "ДНР" просты, как местный "тормозок", – так на Донбассе называют пакет с едой, который жены дают с собой в забой уходящим на работу под землю мужьям. В тормозки из-за хронических многомесячных невыплат зарплат стало нечего класть, а денег в семьях стало не хватать даже на дорогу на работу. В Антраците одним из поводов для протестов стали угрозы невыплаты долгов по заработным платам тем горнякам, которые стали массово увольняться по банальной причине – сидеть дома и работать в огороде стало гораздо дешевле, чем ездить каждый день в шахту.

Политические причины шахтерских выступлений связаны с гибелью Александра Захарченко в августе 2018 года. Тогда в самопровозглашенных республиках окончательно сломались экономические балансы – зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис" (местные зовут его коротко ВТС) и другие локальные структуры, которые связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, получили контроль как за всей горной и металлургической промышленностью, так и за оперативным управлением экономикой. В Донецке глава ВТС гражданин России Владимир Пашков стал ключевым вице-премьером, а его советник в ВТС Александр Ананченко – премьер-министром правительства "ДНР". И все это без снятия полномочий по руководству ВТС.

Сложился замкнутый круг: ВТС перестало платить шахтам за отгруженный уголь, а шахты, следуя жестким указаниям "правительства", продолжали его отгружать. При этом ВТС еще и был освобожден от уплаты всех налогов, кроме налога на заработные платы. К августу 2019 года у многих шахт на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области закончились не то что оборотные средства, но кое-где не стало денег и на оплату автобусов, доставлявших на смену шахтеров из соседних поселков и городков. Тогда начались первые акции протестов сначала в Донецке. Появились первые письма-обращения "комитетов шахтерских жен" к Владимиру Путину по поводу безнадежных многомесячных невыплат заработных плат мужьям.

Выплаты хотя бы текущих заработных плат в какой-то мере смогли возобновить, а долги ВТС перед шахтами и предприятиями металлургического комплекса заморозили на два года. Цифры при этом как для самопровозглашенных республик назывались запредельные – около 8 млрд рублей долгов.

Все это время новые кураторы самопровозглашенных республик пытались как-то утрясти наследие Курченко.

Но безнадежную ситуацию в неподконтрольных Украине районах Луганской области превратил в окончательно неуправляемую коронавирус и решения правительства "ЛНР". В апреле 2020 года здесь приступили к реорганизации. Шахты начали выводить из-под ВТС в "Государственное предприятие "Востокуголь". По сути делить – шахты шли в "Востокуголь", а долги по заработным платам оставались за мифическим для местных людей "Внешторгсервисом", влияния на который нет никакого. Эпидемия коронавируса, в свою очередь, плотно закупорила регион с его проблемами в своеобразный котел, крышку с которого должно было неизбежно сорвать.

Первая подземная забастовка началась на шахте "Никанор Новая" в городе Зоринск в начале мая. Пятьдесят шахтеров провели шесть дней под землей и 4 мая вышли на поверхность. Акция показала главное – против отчаявшихся людей в подземных выработках власть может сделать немногое. Загазованные шахтные стволы нельзя взять штурмом, во избежание взрыва их нельзя отключить от электричества и вентиляции, игнорировать подземный протест не получается, власть все равно идет на переговоры. Видео триумфальной встречи горняков, которым все-таки пообещали возвращение долгов до конца месяца, обошло социальные сети.

К июню стали готовиться к подземной забастовке еще четыре шахты, протест стал напоминать лесной пожар и больно бить по авторитету местной власти в Москве. "МГБ "ЛНР" системно работало по шахтным городам и поселкам, в трех из них забастовки удалось предупредить – шахты просто закрыли, чтобы не дать очередной смене шахтеров спуститься под землю. "Зачинщиков" выявляли и массово арестовывали. На пике протестов город Антрацит, где в шахте "Комсомольская" смена в 119 горняков опустилась под землю и начала забастовку, отключили связь. Но после того как, несмотря на репрессии, 12 июня продолжились публичные протесты сотен людей у здания городского совета и информация из Антрацита начала широко расходиться в России и Украине, властям пришлось идти на попятную.

Ситуация для властей самопровозглашенной "ЛНР" на данный момент выглядит нерешаемой. Денег для погашения созданных долгов нет, авторитет власти крайне низок. Большинство местных шахт за последние шесть лет закрыты: действует режим "мокрой консервации", то есть их банально бросили на затопление, не оставив откачивающих воду насосов. Это значит не сохранив минимального количества рабочих мест для местных горняков, не запустив процессов реструктуризации, переподготовки и поиска для увольняемых шахтеров новых рабочих мест. Местные говорят, что хуже быть уже не может.

Корреспонденту Радио Свобода удалось пообщаться с местными жителями, активистами и правозащитниками. Те люди, которые живут в Антраците, Красном Луче и Ровеньках согласились говорить на условиях анонимности. Здесь довольно компактная и строго контролируемая территория, народ боится даже общаться в мессенджерах социальных сетей, истово веря, что все, написанное везде, кроме как в Viber, читается спецслужбами.

"Понимаешь, ситуация была плохой все время, но она в какой-то мере перекрывалась, типичные местные оставшиеся шахтерские семьи – это отец-шахтер, мать работает на рынке, а дети – на заработках в Москве, – поясняет источник Радио Свобода. – А сейчас Россия из-за коронавируса закрыта, на полуоткрытых рынках оборот сильно упал, на вещевых – так совсем сильно. Дети с заработков повозвращались – работы же нет, а снимать жилье в Москве надо все время! Запасы у кого были на черный день за полтора месяца исчезли, на месте работать негде, людям банально стало нечего жрать! Люди, которые еще здесь остались, воспитаны на идеологии профсоюзов и стачек, они другого пути кричать о своих проблемах не видят. И первыми поднялись как всегда бабы!"

"Должны всем денег, толком уже не поймешь сколько – кидают иногда подачки по 10-15% от зарплаты за какой-то месяц, но это копейки. Шахтеры спускаются в шахты, а толку никакого нет, – поясняет ситуацию местный житель на условиях анонимности. – Начали увольняться, а им говорят: в таком случае о долгах можете забыть! Реального профсоюзного лидера для этих возмущений как такого одного нет, тут же по-прежнему есть целые шахтерские улицы, звеньевые, бригадиры – сарафанное радио работает будь здоров! Возмущение всеобщее, все друг друга знают. Сначала требовали у начальников участков, руководства, потом решили идти в Луганск, писать эти видеобращения, выходить к городским советам под конец…"

За ситуацией в Антраците следила неправительственная организация Восточная правозащитная группа. Один из ее основателей – сотрудник Офиса украинского омбудсмена Павел Лиснянский – родом из Антрацита, работал на шахте "Никанор Новая" и организовывал ячейки Независимого профсоюза горняков Украины на шахтах в Луганской области до начала боевых действий. Вот что рассказывает адвокат группы Вера Ястребова:

– Проекты "Внешторсервиса" и "Газальянса" в горной промышленности решено было закрыть в связи с тем, что до кураторов в Кремле не доходила значительная часть финансовых средств от проданного угля и металла из "ЛНР" и "ДНР". Также это связано с тем, что Владислав Сурков потерял свое влияние на украинском направлении и новые игроки Дмитрий Козак и Михаил Бабич начали брать финансовые потоки под контроль. ВТС осуществляла внешнее управление шахтами и не отчисляла налоги в "ЛНР" и "ДНР". Это тоже раздражало местные элиты, которые хотели получать доходы от предприятий. Тут стоило бы отметить, что есть разные силы влияния на неподконтрольных территориях. Каждый куратор по направлению старался подчинить себе финансовые потоки. Создание нового ГП "Востокуголь" предполагало списание долгов по заработной плате и перенос ответственности за невыплаты на старых собственников (ВТС) и других уже бывших менеджеров компании. Но в "ЛНР" не просчитали возможного сопротивления рабочих.

– Что сейчас происходит в городе Антрацит?

– На сегодняшний день протесты в Антраците закончились, подземный протест проходил 7 дней, за это время "МГБ "ЛНР" задержало 42 человека, 27 уже отпустили, а что с остальными – неизвестно. Горнякам пообещали вернуть задолженность по заработной плате на следующей неделе. Но необходимо отметить, что протест на шахте "Комсомольская" был следствием другого протеста на шахте "Никанор-Новая" в городе Зоринск Перевальского района Луганской области. Там шахтеры протестовали 6 дней и именно эта забастовка была показательной, потому что другие рабочие увидели, что "МГБ" бессильно против протеста людей из-за социальной несправедливости.

– Насколько ситуация с невыплатами и закрытием шахт решаема на местном уровне?

– В "ЛНР" закрыли все неприбыльные шахты – это 23 шахты. Оставили только те, которые еще могут работать и приносить прибыль без особых вложений: 4 шахты "Краснодоугля", 3 шахты в городе Ровеньки, 1 шахта в городе Антрацит, 4 шахты в Свердловске, 1 шахта в поселке Белореченка. С этими шахтами проблем нет, а вот на остальных закрытых шахтах с выплатами проблема, там у людей остались непогашенные задолженности и поэтому возник масштабный протест. К примеру, на шахтах Красного Луча (там 6 шахт) рабочим должны более 300 млн. рублей. Но эти шахты просто закрыли и людям ничего не заплатили.

– Как шахтерам удалось самоорганизоваться?

– На неподконтрольных Киеву территориях действует Федерация профсоюзов "ЛНР", она является ассоциированным членом Всемирной федерации профсоюзов, но эти местные профсоюзы не ведут никакой протестной деятельности. Восточная правозащитная группа в 2017 году делала доклад о деятельности профсоюзов в "ЛНР". Из него видно, что эти профсоюзы просто выступают лоббистами сепаратистских идей на международных профсоюзных конференциях. Кстати, недавно лидера "ФП "ЛНР" Олега Акимова, бывшего функционера Партии регионов Луганской области и лидера "Молодых регионов Луганщины" сняли с должности из-за протестов шахтеров в городе Зоринск. Он не справился с локализацией конфликта. Новый глава местных официальных профсоюзов Игорь Рябушкин, является другом и соратником Владимира Шатохина, который сейчас является генеральным директором "Востокугля". Когда-то, еще при Украине, Владимир Шатохин был директором шахты им. Вахрушева, Рябушкин был председателем профкома на этой шахте.

Также есть виртуальный "Независимый профсоюз шахтеров Донбасса", и его лидер Васьковский освещал события на шахте "Комсомольская", но этот профсоюз является только фикцией, т.к. не создано не единой профсоюзной ячейки этого объединения. А сам Васьковский имеет отношении к одной из политических групп российских коммунистов.

На "Комсомольской" шахтеры самоорганизовались от безвыходности и социальной несправедливости, но первым толчком к протестам стало выступление на шахте "Никанор-Новая". Следующий протест на шахте "Комсомольская" вспыхнул более организовано, так как активисты учли ошибки, сделанные на "Никанор-Новой". Протесты должны были начаться на четырех шахтах: "Вахрушево", "Белореченская", "Фрунзе", а центром должна была быть "Комсомольская" в Антраците. Хочу отметить, что мы активно освещали события, происходившие в Антраците, также помогали протестующим, так как у нас остались социальные связи, и через них мы поддерживаем защиту социальной справедливости и прав человека даже там, где Киев не может контролировать ситуацию. Это не последний протест, это только начало, – говорит адвокат Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.