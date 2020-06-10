Парад раньше Москвы и голосование по поправкам. Что происходит в "ДНР"

День России 12 июня, парад Победы 24 июня и июльское массовое голосование по поправкам к Конституции РФ – ближайшая повестка дня подконтрольных России республик Донбасса, логично вытекающая из событий "боевого" мая 2020 года. После того как в Минске украинская делегация продемонстрировала российские паспорта всех "представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", в "ДНР" и "ЛНР" стали подчеркнуто демонстрировать свою российскую принадлежность.

Флаги России на каждый дом

После "паспортного скандала" в Минске оперативная пауза в Донецке продлилась считаные сутки. Начиная с мая в самопровозглашенной "ДНР" развернулось движения по демонстрации "российскости" местной территории и власти. На главном флагштоке Донецка на площади Ленина флаг "ДНР" более года назад сменил флаг России, но сейчас такими флагами стали драпировать в Донецке целые здания на центральных улицах Артема и Университетской улице. Эта кампания по приказу сверху контролируется силовыми органами. Журналист из Мариуполя Вадим Новоселов распространил информацию об аресте 3 июня Евгении Йепес Винуэсы за снятие с собственного балкона флага России. Евгения – украинка, жена гражданина Испании, имеет вид на жительство в Испании и Норвегии и приехала в Донецк проведать собственную квартиру. Она застряла в городе на время карантина, но после того, как все балконы в доме задрапировали трехцветными флагами, она, не знакомая с местными реалиями, очистила свой от драпировки.

Сейчас кампания по размещению всюду российских флагов выходит на финишную прямую – ко Дню России во всех городах планируют распространить десятки тысяч флагов. Как утверждают источники Радио Свобода в Донецке, в центральном и 37 региональных отделениях местной партии власти – общественного движения "Донецкая республика" (ОДДР) – развернута раздача флагов с помощью горячей линии и специальной рекламной кампании. Всем зарегистрировавшимся флаги раздают бесплатно, сейчас закуплено по тысяче полотен на каждое отделение ОДДР.

Кроме того, существует проект установки стел "Россия" на всех автомобильных КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда) на линии соприкосновения в Донецкой области со стороны "ДНР".

При этом в Донецке нет ничего постоянного. При внешней иллюзии стабильности повестка дня может меняться каждые две недели по команде из Москвы.

В конце апреля местные власти выступали в одном ключе с консервативной частью условных "башен Кремля" и продвигали долгосрочный проект установки памятника Сталину, одновременно реализуя быстрые "суррогатные" варианты увековечивания памяти генералиссимуса – в Донецк, например, завезли огромный баннер со Сталиным, который на воздушном шаре 11 мая поднимали в Крыму над городом Белогорск. Сорокаметрового Сталина изготовила Крымская федерация бокса, передавшая полотнище в Донецк, где его предполагалось повесить на одно из высотных зданий в центре города.

С недавним появлением в Донецке нового куратора идеологического направления "ДНР", российского политтехнолога Дмитрия Чайки, все проекты со Сталиным встали на паузу. Сейчас идет активная подготовка ко Дню России, параду Победы и голосованию местных граждан России по поправкам к Конституции РФ.

"Мы, донецкие, будем голосовать там, где получали паспорта, в Покровском Ростовской области, – поясняет один из новоиспеченных граждан России, работающий в правительственных структурах "ДНР". – Пусть 200 тысяч человек, может, и не вывезут, но голосование-то неделю будет продолжаться – так что поток организуем что надо!"

Село Покровское – районный центр Неклиновского района Ростовской области, где еще в апреле 2019 года было открыто второе по счету отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области для выдачи паспортов РФ гражданам Украины из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. Сейчас, несмотря на "режим повышенной готовности" и формально закрытую из-за эпидемии коронавируса границу с Россией, автобусные караваны за паспортами РФ все равно продолжают отправляться из Донецка, Горловки и Ясиноватой в ежедневном режиме.

Денис Пушилин также опубликовал указ о проведении парада Победы одновременно с российским. Впрочем, парад Победы в Донецке 24 июня планируется на 9 утра, на час раньше московского. Этот сдвиг по времени по задумке организаторов позволит параду "войск "ДНР" получить федеральный эфир на "России 24".

Парады, празднования Дня русского языка и другие скромные из-за эпидемии COVID-19 демонстрации не заслоняют плачевного состояния экономики. Но на этот счет в Донецке 5 июня громко озвучили "программу развития "ДНР" – за 2020 год местное правительство предполагает вложить 6 миллиардов рублей в восстановление коммунального хозяйства и объектов инфраструктуры. Больше никаких цифр нет – в Донецке привычно засекречен бюджет, поступления от налогов и любые экономические данные.

"С промышленностью, конечно, все так себе, но коммуналку население должно заметить, и на эту кампанию деньги из России обещаны, мы обязаны продемонстрировать интеграционные процессы и немного подтянуть городское хозяйство к стандартам российских областей", – лаконично охарактеризовал происходящее источник, близкий к "правительству "ДНР".

Война продолжается, наступления ждать не стоит

Дежурный отчет пресс-центра Операции объединенных сил за 7 июня сообщает о 13 обстрелах позиций Вооруженных сил Украины, двух пусках ракет из противотанковых управляемых ракетных комплексов и 5 раненых солдатах за прошедшие сутки. Каждая ракета ПТРК стоит как легковой автомобиль люкс-класса. Применение подобного оружия в Донбассе всегда говорит не о стихийной неконтролируемой борьбе подразделений, а о плановой боевой работе. Уже никто не вспоминает о бессрочных режимах прекращения огня, которых с июля прошлого года было уже три, и о четвертом варианте, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он говорил 2 июня в Берлине с немецким коллегой Хайко Маасом "как со стороной-посредником".

Военные действия в Донбассе не прекращаются, процесс обмена пленными завис, к переговорам в Минске применимо определение "дипломатическая война". Причем эти "военные действия" очень живо отзываются в самопровозглашенных республиках.

Весь май прошел под воинственные заявления глав "ЛДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о каком-то еще большем приведении в боевую готовность "подразделений народной милиции", выводе артиллерии на позиции и прочей подобной бессмысленной для местных информации. В Донецке термин "народная милиция" применительно к частям местного армейского корпуса не прижился, а в хоть какое-то влияние подчеркнуто штатского Дениса Пушилина на армейские части не верят даже люди из его аппарата.

Но при этом в Донецке и окрестностях население не могло не заметить в мае отмену всех отпусков военнослужащих и, чего давно не случалось, демонстративных проходов военной техники через города. На окраинах Горловки и Донецка местные регулярно слышали артиллерийскую канонаду. Кроме того, в городах активно распространялись слухи о грядущем наступлении на украинскую Авдеевку. Такая демонстративная эскалация в итоге вылилась в прошедшие в районе 20 мая показательные танковые учения на полигоне под Енакиево и такие же учения МЧС и штабов гражданской обороны.

"Части на линии фронта в определенных местах, конечно, пришлось усилить, но военной эскалации никто не ждал и в обозримом будущем тоже никто не ждет. Мы отслеживаем границу с Россией, есть данные спутниковых снимков – для относительно крупных операций переброски дополнительных объемов горючего и техники просто не было", – довольно обыденно прокомментировал ситуацию источник в украинском военном ведомстве.

Эпидемия коронавируса при этом придает войне особый рисунок: например, патрули ОБСЕ последние пару месяцев, как правило, не пропускают внутрь на блокпостах "ЛДНР".

Но при этом все технические средства миссии, включая беспилотники, работают, и все это складывается в привычный новый формат конфликта времен президента Владимира Зеленского. Например, в горячую точку превратились ранее глухие углы линии соприкосновения типа Петровского и Золотого, где при новом президенте произошел развод сил и средств. Общим местом стал регулярный недопуск патрулей ОБСЕ на подступах к Золотому на блокпосте "ЛНР" в районе поселка Новотошковское и обстрелы из стрелкового оружия беспилотников мониторинговой миссии над неподконтрольными территориями.

Все происходящее в Донбассе – очень наглядная иллюстрация провала декабрьского парижского саммита лидеров стран "нормандского формата", все немногие озвученные ключевые договоренности которого подчеркнуто не выполняются. От прекращения огня и усиления роли миссии ОБСЕ до обмена пленных по формуле "всех на всех" и отвода войск еще на трех участках на линии разведения.

В Донецке в кругах, приближенных к местной власти и российским кураторам, тем не менее с энтузиазмом встречают новую риторику украинских переговорщиков в Минске, надеясь на разрыв или переформатирование минских договоренностей.

Минские договоренности осенью 2014 года заключались совсем для иной территории. За шесть лет на ней конфискованы все предприятия украинской юрисдикции, разорваны все традиционные для Донбасса технологические цепочки, преимущественно чиновникам, военным и другим "бюджетникам" выдано более двухсот тысяч российских паспортов, и в последние месяцы к тому же прерваны миллионные перетоки гражданских людей через линию соприкосновения.

В ближайший месяц наряду с парадом и голосованием по поправкам к Конституции РФ в Донбассе следует ждать напряженной борьбы вокруг открытия КПВВ.