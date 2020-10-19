Мэрия Москвы допустила QR-коды для ресторанов и магазинов

Система регистрации для входа в ночные заведения по QR-кодам, которая заработает в Москве с 19 октября, может быть распространена на посетителей салонов красоты, ресторанов и непродовольственных магазинов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк в интервью, опубликованном в инстаграме ресторатора Дмитрия Левицкого.

"Если система чекинов хорошо будет воспринята сообществом, москвичами, гостями столицы, мы выйдем на некий стабильный уровень количества выявленных заболевших, количества госпитализаций, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней. Это некая альтернатива полному закрытию", - считает Немерюк.

Из-за распространения коронавируса в Москве с 19 октября по 1 ноября введен особый режим посещения ночных клубов, дискотек и баров. Посетители обязаны на входе зарегистрироваться, отсканировав специальный QR-код или отправив СМС со своего телефона. Если позднее у кого-либо из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, уведомление об этом получат все, кто был с ним в заведении. Им предложат сдать тест на COVID-19.

В Москве за последние сутки умер 51 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице, превысило шесть тысяч.

Москва остается лидером среди регионов России (включая аннексированный Крым) и по числу заражений короавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировали более 362 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в понедельник в своем блоге, что "крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий" - абсолютно неприемлемы и невозможны.

Он также перечислил уже введенные меры. Так, жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Старшеклассники с сегодняшнего дня перешли на дистанционное обучение. Более одного миллиона москвичей работают в удалённом режиме. По подсчётам мэрии, около половины населения Москвы (6,5 млн человек), сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть, написал Собянин.