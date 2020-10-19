Мэрия Москвы допустила QR-коды для ресторанов и магазинов

Система регистрации для входа в ночные заведения по QR-кодам, которая заработает в Москве с 19 октября, может быть распространена на посетителей салонов красоты, ресторанов и непродовольственных магазинов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк в интервью, опубликованном в инстаграме ресторатора Дмитрия Левицкого.
"Если система чекинов хорошо будет воспринята сообществом, москвичами, гостями столицы, мы выйдем на некий стабильный уровень количества выявленных заболевших, количества госпитализаций, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней. Это некая альтернатива полному закрытию", - считает Немерюк.
Из-за распространения коронавируса в Москве с 19 октября по 1 ноября введен особый режим посещения ночных клубов, дискотек и баров. Посетители обязаны на входе зарегистрироваться, отсканировав специальный QR-код или отправив СМС со своего телефона. Если позднее у кого-либо из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, уведомление об этом получат все, кто был с ним в заведении. Им предложат сдать тест на COVID-19.
В Москве за последние сутки умер 51 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице, превысило шесть тысяч.
Москва остается лидером среди регионов России (включая аннексированный Крым) и по числу заражений короавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировали более 362 тысяч случаев заболевания COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в понедельник в своем блоге, что "крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий" - абсолютно неприемлемы и невозможны.
Он также перечислил уже введенные меры. Так, жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Старшеклассники с сегодняшнего дня перешли на дистанционное обучение. Более одного миллиона москвичей работают в удалённом режиме. По подсчётам мэрии, около половины населения Москвы (6,5 млн человек), сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть, написал Собянин.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.