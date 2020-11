Приключения итальянцев в биг-бите. Артемий Троицкий отбирает важное

Хедлайнеры сто семидесятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, работающие (или, точнее – работавшие) в редком жанре итало-бит. Рок-критик Артемий Троицкий относится к поющим итальянцам с неизменным почтением, но всё-таки, как выясняется, не ко всем. Звёзд рок-н-ролла в этой музыкально мощной и самодостаточной стране совсем немного, и пришла пора вспомнить их имена.

В Италии имеются могучая классическая (в основном, конечно, оперная) традиция, разнообразный и популярный фольклор, а также коренящаяся и в том, и в другом эстрадная песня. Та самая пресловутая итальянская "попса", всегда популярная внутри страны и время от времени накрывающая собой и другие территории. Скажем, ветераны-меломаны наверняка помнят, как в первой половине 1980-х чуть ли не весь СССР сходил с ума от Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Ricchie e Рoveri, Аль Бано и Ромины Пауэр (Felicita!!!) и даже каких-то совсем уж скромных артистиков типа Пупо.

Я не любитель итальянской эстрады, даже в относительно симпатичных её проявлениях: на мой вкус, она очень однообразна, чересчур слащава и пафосна. Но так же, как от попсы в России, деваться от неё некуда – все новые веяния, будь то свинг, рок или рэп, проносятся над Италией локальным ураганом, после чего музыкальная жизнь страны вновь погружается в вечное Сан-Ремо.

На стыке 1950–60-х годов Италию ненадолго покорили рок-н-ролл и твист, оставив на память о себе парочку незабываемых хитов, вроде Tintarella di Luna Мины и 24.000 baci Адриано Челентано (в советской версии "120 тысяч поцелуев" Муслима Магомаева). А спустя ещё несколько лет музыкальные итальянцы услышали Beatles, и это было уже серьёзно: волосы стали удлиняться, юбки укорачиваться, молодёжь собираться в стайки с электрогитарами. Называлась эта история la musica beat, и ближе ознакомиться с ней нам поможет недавно опубликованный тройной альбом-сборник Beat Italiano.

Начнём с того, что, как и во всех остальных странах, включая и восточноевропейские, первое поколение бит-групп больше всего любило перепевать (как на родном языке, так и на языке оригинала) песни своих английских и американских кумиров. Если в СССР, где у битломанов не было ни малейших шансов не то что пластинку выпустить, но и на радио попасть, все поголовно пели на (обычно, довольно плохом) английском, то итальянцы почти все англосаксонские хиты переводили. Но, честно говоря, эти местные версии не очень интересны. Поэтому мы сфокусируемся исключительно на оригинальном материале. И начнём с наглухо забытой группы под названием La Cricca. Существовала она с 1964 по 1966 год, не выпустила ни одного альбома, но успела отметиться хитом "Танцуем босиком". Я выбрал эту песню, хотя про La Cricca ничего ранее не слышал, потому что это редкий случай, когда чисто английский бит разукрашен итальянскими "тарантелльными" красками.

Одна из самых известных и, пожалуй, единственная имевшая минимальный мировой резонанс из итальянских бит-групп – I Rokes. Здесь любопытная история: ансамбль создали в 1963 году английские экспаты во главе с Шелом Шапиро и пели они по-итальянски с заметным акцентом! Кстати, похожий случай: самую первую бит-группу в Москве, "Тараканы", организовали в 1964-м студенты из Польши. Знаменитейшая песня Rokes, Piangi con me ("Плачь вместе со мной") в 1966 году была переведена на английский и стала большим хитом в Америке в исполнении тамошней группы Grass Roots под названием Live for Today. На компиляции Beat Italiano англо-итальянский ансамбль представлен другой их популярной песней, "Мы стараемся обнять весь мир". I Rokes просуществовали до 1968 года и издали четыре альбома.

I Piranas – ещё одна группа итало-бита, наполовину состоявшая из экспатов, на этот раз французов (возможно, обилие исполнителей-иностранцев служит косвенным подтверждением того, что импортированный стиль не очень органично вписывался в контекст исконно итальянской поп-музыки). Записав четыре альбома и десяток синглов, "пираньи" развалились в начале 1970-х, а их лидер Жан Коста вернулся во Францию, где влился в состав главного тамошнего рок-н-ролльщика Джонни Халлидея. "Кое-кто для тебя" – их запись 1969 года, уже на излёте движения.

Распад и быстрое забвение ждали и почти все остальные группы итальянской бит-волны: Equipe 84, Dik Dik, New Trolls, Camaleonti, Balordi, Quelli, Nomadi, Formula и десятки других. Хотя рок в Италии вскоре возродился, уже на "прогрессивном" витке, и даже завоевал европейское признание в середине 1970-х (Франко Баттиато, Premiata forneria, Marconi, Banco, Area, Goblin). Единственным артистом, вышедшим из бит-поколения, переросшим его и снискавшим всенародную славу, стал Лучио Далла – величайший бард, автор "Карузо" и ещё массы песен, которые возрастные итальянцы знают наизусть. Тогда, в 1966-м, он был солистом малоизвестной болоньезской бит-группы Gli Idoli ("Идолы") и пел сердитую антивоенную песню "Когда ты солдат".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 170):

1. Calexico/Iron&Wine (USA). Years to Burn, LP Ywars to Burn

2. 3 Musketiere (Germany). Schicksal, LP Abflug

3. Liars (USA). Lesson In Threes, LP 1/1 (Ost)

4. One True Pairing (UK). Reaper of Souls, LP One True Pairing

5. Dobet Gnahore (Cote d’Ivoire/France). Miziki, LP Miziki

6. La Cricca (Italy). Balliamo senza scarpe, LP Beat Italiano

7. The Rokes (Italy/UK). Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi, LP Beat Italiano

8. I Pyrañas (Italy/France). Qualcuno per te, LP Beat Italiano

9. Lucio Dalla e Gli Idoli (Italy). Quando ero soldato, LP Beat Italiano

10. Miserable (USA). Loverboy, LP Loverboy/Dog Days

11. John Mayall ft. Todd Rundgren (USA/UK). That’s What Love Will Make You Do, LP Nobody Told Me

12. Ведан Колодъ (Россия). "На море бярёза", LP "Волчья тропа"

13. Vedan Kolod (Россия). The Last Game, LP Wild Games

14. Stella Donnelly (Australia). Tricks, LP Beware of the Dogs

15. Shadow Party (UK/USA). Reverse the Curse, LP Shadow Party

