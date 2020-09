Щелчок в стиле ретро. Артемия Троицкого накрывает биг-бит

Хедлайнер сто шестьдесят пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – голландская группа The Kik, члены которой делают вид, что живут в 1960-х, хотя на самом деле продвигают горизонты нового рок-н-ролла. ​Рок-критик Артемий Троицкий немного предаётся воспоминаниям о молодости, но потом читает внушительную лекцию о вечной музыке.

По моим нерегулярным наблюдениям, у каждого меломана, даже самого искушённого, имеется слабое место – soft spot, как говорят англичане. Чаще всего это какая-то немудрёная музыка, связанная с сентиментальными детскими и юношескими воспоминаниями. Как первая любовь. Скажем, есть у меня средних лет приятель с прекрасным музыкальным вкусом, который как-то покаянно признался, что любит ужасающий слащавый немецкий дуэт Modern Talking. Почему? А потому, что в отроческие годы это была первая музыка, которая его "накрыла".

Мне в этом отношении повезло гораздо больше. Осенью 1963 года, в восьмилетнем возрасте, я впервые услышал Beatles и Beach Boys, итальянский Big Beat и французский Ye-Ye, и именно их магические песенки перевернули мою жизнь. С тех пор я много чего послушал и много чего полюбил, но обожание музыки середины 60-х вовсе не заржавело и никуда не делось. Поэтому герои сегодняшнего выпуска – голландская бит-группа The Kik. Абсолютно неизвестная за пределами своей небольшой уютной страны, но безупречно воссоздающая стиль "минус 55 лет". Группа собралась в портовом Роттердаме в 2011 году, имея своей целью возродить традиции славного стиля neder-beat, самой первой волны голландского рока, из которой впоследствии вышли легендарные Shocking Blue ("Шизгара"!!!) и Golden Earring. Состав: Дэйв фон Равен (голос, гитара); Арьян Шпис (голос, гитара); Пауль Зонтьенс (орган, голос); Марсель Грюневеген (бас-гитара); Рис Домс (барабаны).

Группа Shocking Blue с композицией Venus, известной в советском дворовом исполнении как "Шизгара"

Следует отметить две любопытные черты. Во-первых, абсолютно детальное воспроизведение не только мелодического и визуального стиля 60-х, как это, скажем, было у многих брит-поп-групп 90-х, но и вокально-инструментальных аранжировок и всего звучания. Используются для этого исключительно винтажные инструменты того времени – гитары Rickenbacker, ударная установка Ludwig, усилители Vox. Во-вторых, все песни исключительно на родном голландском языке! Возможно, в этом главная причина того, что The Kik, при всём своём обаянии, не сделали (да и не пытаются, кажется) международной карьеры. Первый, и лучший, на мой вкус, альбом группы вышел в 2012 году и получил название Springlevend – “Жив-здоров”.

The Kik с композицией Luchtballon

"Кик" (кстати, kik по-голландски значит "щелчок") их на родине тут же очень полюбили: весёлые, задорные, слегка сентиментальные и неотразимо мелодичные, они стали завсегдатаями праздничных концертов и телевизионных шоу. Состав ансамбля не менялся, новые релизы выходили почти каждый год. Остановлюсь на четвёртом альбоме Stad en Land (“Город и страна”, 2017), песни "Она на мне" и "Всё шумит".

"Она на мне"

...и теперь "Всё шумит"

Нетрудно заметить, что музыка стала чуть серьёзнее – как если бы Beatles переместились из 1963-го в начало 1966 года. Новая студийная работа The Kik ожидается в этом году, а паузу заполнили первый концертный альбом группы ("Пикник", 2019) и Hertaalt! – сборник каверов и любимых песен, в основном англо-американского репертуара. Отсюда я выбрал, что не удивительно, голландскую версию Can’t Buy me Love.

The Kik перепевает Beatles

Звучит очень забавно, а новое название в переводе означает "Не дам ни цента".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 165):

1. Ritual Howls (USA). Alone Together, LP Rendered Armor

2. Bube Dame König (Germany). Schneeweiss vögelen, LP Nachtlandlein

3. Петля Пристрастия (Беларусь). Перекосоёбленность, LP Гул

4. Peluché (UK). Scared After All/Touch My Body” LP Unforgettable

5. The Kik (Holland). Luchtballon, LP Springlevend

6. The Kik (Holland). Zij op mij, LP Stad en Land

7. The Kik (Holland). Alles ruist, LP Stad en Land

8. The Kik (Holland). Geen rooie cent, LP Hertaalt!

9. Liela Moss (UK). Subequal, LP My Name Is Safe in Your Mouth

10. Janka Nabay & The Bubu Gang (Sierra Leone). Popeneh, LP Build Music

11. Jim Jones & The Righteous Minds (UK). Satan’s Got his Heart Set on You, LP Collectiv

12. LA Witch (USA), Haunting, LP Octubre

13. Peter Perrett (UK). I Want Your Dreams, LP Humanworld

14. Moussu T & Lei Jovents (France). Pour T’avoir au clair de Lune, LP Operette Volume 2

15. Unknown Mortal Orchestra (New Zealand/USA). Hanoi 5, LP IC - 01 Hanoi