Суд в Киеве обязал убрать из книги про Стуса отрывки про Медведчука

Дарницкий суд в Киеве в понедельник частично удовлетворил жалобу депутата и одного из лидеров "Оппозиционной платформы за жизнь" Виктора Медведчука против автора книги "Дело Василия Стуса" Давида Кипиани и издательства Vivat.

Суд, в частности, обязал автора и издательство удалить из текста книги отрывки, посвящённые личности Медведчука, а пока это не сделано, наложил на распространение книги запрет. Медведчук считает, что эти отрывки задевают его честь и достоинство.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Книга Кипиани об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе, который был осуждён в СССР к лишению свободы и умер в советской колонии после голодовки, вышла в свет в 2019 году. По словам автора, она основывается на материалах из рассекреченных архивов КГБ.

Медведчук был адвокатом по назначению во время процесса по делу Стуса в 1980 году. Подсудимый, по многочисленным свидетельствам, возражал против назначения адвоката. Роль Медведчука в процессе до сих пор является предметом дискуссий - многие считают, что он как минимум нарушил адвокатскую этику, признав вину подзащитного вопреки его воле, или же вовсе сотрудничал со стороной обвинения. Сам Медведчук своей вины в том, что Стус был осуждён к лишению свободы, не признаёт.

Виктор Медведчук считается пророссийским политиком, он неоднократно - несмотря на то, что Россия официально признана на Украине страной-агрессором - в последние годы посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным.