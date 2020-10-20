В больнице Читы неизвестные прервали подачу кислорода для ИВЛ

В Чите неизвестные нарушили систему подачи кислорода в городской больнице №1, где находятся больные коронавирусом. Из-за поломки была создана угроза для жизни пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу минздрава Забайкальского края.

По данным ведомства, вечером 19 октября аппараты ИВЛ подали сигналы о падении давления в системе подачи кислорода. Оказалось, что неизвестные похитили 13 метров медной трубы, через которую подавался кислород в один из корпусов. В нём находятся 200 коек, 150 из них подключены к системе подачи кислорода.

Пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Региональный минздрав заявил, что никто из пациентов не пострадал. Рабочие восстановили систему подачи кислорода. В больнице проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. На звонок корреспондента сайта Сибирь.Реалии в пресс-службе регионального МВД не ответили.