Суд оставил без изменений приговор 7 обвиняемым по делу "Сети"

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор семерым осужденным по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" на сроки от шести до 18 лет. Об этом сообщает корреспондент "7x7" из зала суда.

Защита требовала отменить приговор из-за множества ошибок в документах и отсутствия доказательств. Некоторые доказательства были получены под пытками, о чем неоднократно заявляли сами осуждённые. Адвокаты указали также, что обыски проводились с нарушениями и в присутствии сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть заинтересованы в исходе дела.

Осужденные - антифа-активисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нём. Некоторых также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков.

В феврале Дмитрию Пчелинцеву и Илье Шакурскому, которых следствие называло организаторами террористического сообщества, суд в Пензе назначили по 18 и 16 лет колонии строгого режима. Ещё пятерых человек признали виновным в участии в этом сообществе. Андрея Чернова приговорили к 14 годам строгого режима, Максима Иванкина — к 13, Михаилу Кулькову назначили 10 лет, Василию Куксову — девять лет колонии общего режима. Арман Сагынбаев получил шесть лет в колонии общего режима.

Четверо из семи обвиняемых говорили о пытках в СИЗО. Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Подсудимые заявляют о своей невиновности. Правозащитный центр "Мемориал" внёс обвиняемых по делу "Сети" в список политических заключённых.

В поддержку осуждённых выступили врачи, театральные критики, кинематографисты, учителя, ученые, психологи, книготорговцы и художники. Российские правозащитники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину.