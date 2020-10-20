"Повар Путина" требует 5 млн рублей с соратника Навального Леонида Волкова

Петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин подал иск "о защите чести и достоинства" к руководителю региональной сети штабов Алексея Навального Леониду Волкову.

Причина иска - публикации Волкова в фейсбуке и телеграм-канале, в которых он назвал бизнесмена "особо опасным преступником, осуждённым за многочисленные преступления", а также организатором убийства трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Журналисты снимали в Африке фильм-расследование о деятельности частной военной компании, которая предположительно принадлежит Пригожину.

"Повар Путина" требует опровергнуть и удалить утверждения Волкова из интернета, а также взыскать с него 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

За последние два года компании, связанные с Евгением Пригожиным, неоднократно подавали иски портив Фонда борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь. В ФБК считают это местью за расследования деятельности Пригожина – в частности, фонд обвинил бизнес-структуру "повара Путина" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышке дизентерии среди детей и подростков.

Несмотря на то что один из судов признал компанию Пригожина виновной и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, в октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по 29 миллионов 200 тысяч рублей. Арбитражный суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов. После этого были арестованы банковские счета ФБК, Навального и Соболь.

Позже Пригожин выкупил судебный долг у своей компании, чтобы оппозиционеры были должны ему лично. Бизнесмен объяснил это желанием собственноручно "раздеть и разуть" Навального и его соратников.