США и Россия могут быть близки к продлению Договора СНВ-3

США и Россия могут продлить на год договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года и одновременно заморозить на тот же период свои арсеналы тактического ядерного оружия.

Вероятность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) резко возросла во вторник, когда МИД России неожиданно объявил о готовности России "взять на себя политическое обязательство" "заморозить" количество ядерных боезарядов, имеющихся у обеих сторон. Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортегус заявила в ответ о готовности Соединенных Штатов провести безотлагательную встречу представителей двух стран для подготовки поддающегося проверке соглашения.

Несколько попыток переговоров между США и Россией о продлении на пять лет Договора СНВ-3, предпринятые в нынешнем году, закончились ничем. Основным препятствием стало требование администрации Трампа о привлечении к числу участников Договора Китая. Некоторое время назад Белый дом согласился продлить действие Договора СНВ-3 на год при условии замораживания российских и американских арсеналов тактического ядерного оружия. Российские запасы такого оружия значительно превосходят американские, при этом число ядерных зарядов малой мощности, находящихся у обеих сторон не контролируется никакими договорами. На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не согласится с этим предложением до тех пор, пока в Европе находится американское ядерное оружие.

Белый дом надеется, что продление на год действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и введение запрета на расширение арсеналов тактического ядерного оружия позволит провести переговоры о заключении нового договора, ограничивающего как стратегические, так и тактические ядерные вооружения.

Потенциальным препятствием к продлению Договора СНВ-3 на год могут стать разногласия относительно мер по проверке соглашения о "замораживании" арсеналов ядерных зарядов малой мощности. Вашингтон настаивает на серьезном контроле за числом зарядов, Москва говорит о том, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.