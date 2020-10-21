Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда кинорежиссёру и общественному деятелю Никите Михалкову. Ему сегодня исполнилось 75 лет.

Как говорится в указе, звание присвоено за особые заслуги в развитии отечественной культуры.

Ранее Михалков стал полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством". В кино он начал сниматься в начале 1960-х (первая известная роль - в фильме "Я шагаю по Москве"), в качестве режиссёра выступает с 1970-х ("Свой среди чужих, чужой среди своих"). За фильм "Утомлённые солнцем" в 1994 году получил "Оскара".

В 1990-е годы Михалков активно занимался политикой, был одним из лидеров списка кандидатов партии "Наш дом - Россия" (функционером которой был и Путин), поддерживал президента Бориса Ельцина, которого впоследствии критиковал. После прихода к власти Путина стал его сторонником и доверенным лицом.

Заявляет о себе как сторонник консервативных, монархических взглядов. С начала 2010-х годов выступает как блогер. Ряд высказываний Михалкова вызывал в обществе критику и скандалы.

С марта 2014 по май 2020 года его программа "Бесогон ТВ" выходила на телеканале "Россия-1". Выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?", речь в котором шла об эпидемии коронавируса, был снят из эфирной сетки канала. Михалков обвинил ВГТРК в цензуре - в выпуске говорилось о якобы существующих планах Билла Гейтса чипировать людей под видом вакцинации, также критике подвергался глава Сбербанка Герман Греф. Видеоблог Михалкова "Бесогон ТВ" продолжает выходить на ютьюбе.