Conflict Intelligence Team: в Нагорном Карабахе воюют сирийские наемники

Наёмники из Сирии участвуют в боях в самопровозглашенном Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, хотя официально Баку отрицает их участие в конфликте. Об этом говорится в опубликованном 21 октября расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT). Его цитирует Кавказ.Реалии.

Ранее в соцсетях появились несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наёмниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют Сухопутные войска этой страны.

Как утверждают эксперты CIT, пользователям социальных сетей удалось установить, что эти видеоролики действительно были сняты на территории, подконтрольной властям Азербайджана. В частности, сирийские наемники присутствуют на южном участке фронта, где в последние дни шли тяжёлые бои за населенный пункт Гадрут.

Ранее о возможном участии сирийские наемников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые СМИ. Так, по данным газеты Washington Post, в Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана.

Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне "выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона".