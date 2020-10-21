Суд в Уфе рассматривает иски к издателю ProUfu.ru и Радио Свобода

В Кировском райсуде Уфы сегодня прошли предварительные слушания по гражданским искам руководителя администрации главы Башкортостана Александра Сидякина и председателя совета директоров АО “Башинформ” Ростислава Мурзагулова к издателю газеты Bonus и портала ProUfu.ru Рауфе Рахимовой и ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Поводом для исков послужило утверждение Рауфы Рахимовой о том, что Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов оказывают давление на рекламодателей газеты Bonus и портала ProUfu.ru.

— Рекламодатели не уходят, на них оказывается давление. Некоторым рекламодателям звонили Мурзагулов и Сидякин и сказали о том, что надо прекращать взаимодействие, иначе у вас будут проблемы, — заявляла издатель в интервью "Idel.Реалии" в сентябре.

Иски о защите чести и достоинства поступили от Александра Сидякина и Ростислава Мурзагулова в Кировский райсуд Уфы в начале октября. Оба истца сочли себя опороченными утверждениями Рауфы Рахимовой, заявив, что этим затронуты их "достоинство, социальное положение и деловая репутация".

Оба истца отметили, что "не оказывали давления на рекламодателей ProUfu.ru" и заявили, что утверждения Рахимовой причинили им "моральный вред, выразившийся в душевных волнениях и переживаниях". Сумму компенсации за моральный вред каждый истец оценил в 250 тысяч рублей.

— В суде объявлен перерыв, поскольку истцы заявили ходатайства о проведении лингвистической экспертизы высказываний ответчика. Ходатайства судом еще не рассмотрены. Предварительные заседания по искам будут продолжены 23 октября, — сообщили "Idel.Реалии" в пресс-службе Кировского райсуда.