Суд оштрафовал производителя аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Арбитражный суд Свердловской области назначил штраф в размере 500 тысяч рублей "Уральскому приборостроительному заводу" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

Суд удовлетворил иск Росздравнадзора по Свердловской области по статье "Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий".

В "Концерне радиоэлектронные технологии", куда входит завод-производитель, агентству сообщили, что нарушения не связаны с возгораниями аппаратов ИВЛ Москве и Санкт-Петербурге.

В России аппараты ИВЛ "Авента-М", временно запрещенные к использованию после возгораний в больницах, были вновь разрешены к эксплуатации в конце июля. Пожары в московской и петербургской больницах произошли 9 и 12 мая. В результате погибли шесть пациентов. Росздравнадзор при проверке Уральского приборостроительного завода – производителя "Авента-М" – нашёл ряд нарушений, но не установил прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями.

На днях стало известно, что США выбросили 45 аппаратов "Авента-М", которые были поставлены Россией вместе с другим медицинским оборудованием. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть груза. Кроме того, поставка аппаратов ИВЛ в США вызвала вопросы, поскольку производитель находится под американскими санкциями.

В мае Федеральное агентство США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA) сообщало, что американские власти не стали пользоваться российскими аппаратами, в том числе из-за отсутствия необходимых адаптеров электрического напряжения в местных больницах.