Центр "Досье": "Альянсу патриотов Грузии" помогут политтехнологи Кремля

На парламентских выборах в Грузии, которые пройдут в октябре 2020 года, Кремль поддержит политиков Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, возглавляющих "Альянс патриотов Грузии". Об этом пишет центр "Досье" со ссылкой на документы из секретариата генерала СВР Владимира Чернова, который возглавляет управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

"Альянс патриотов Грузии" критикует власти страны, требует свернуть сотрудничество с НАТО и США и, напротив, наладить отношения с Россией. Представители партии в 2019 году приезжали в Москву, где встретились с сенатором Константином Косачевым и депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым.

Работать с партией наняли политтехнолога Сергея Михеева и московскую компанию POLITSECRETS. Михеева курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев. Михеев посылал в администрацию президента предварительный план по раскрутке партии. Он был оценен в 700 тысяч долларов: в эту сумму вошли проживание, питание и сама работа политтехнологов. Позднее грузинские оппозиционеры прислали в Москву уже полную смету за четыре месяца предвыборной кампании. Только на сувенирную продукцию планируют потратить около 166 тысяч долларов, а общие затраты оцениваются в 8 миллионов 430 тысяч долларова. При этом партиям и кандидатам запрещено получать пожертвования от иностранных граждан и компаний, а также от анонимных спонсоров.

Инструкции по раскрутке "Альянса патриотов Грузии" были составлены главой компании POLITSECRETS Верой Блашенковой, кандидатом политических наук и соавтором книги "Как управлять женщинами", пишет "Досье". В методичке она пишет о необходимости разными способами разжигать общественное недовольство, предсказывая рост безработицы и отток населения, а также пугая "развитием толерантного отношения к ЛГБТ" в случае прихода к власти прозападных партий.

Информационной поддержкой грузинской оппозиции занимаются и российские государственные СМИ. Задействованы "Sputnik Грузия", ИА "EurAsia Daily", новостное агентство REGNUM и политологический центр "Север-Юг".