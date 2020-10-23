В Теннесси прошли последние перед выборами дебаты Трампа и Байдена

В Соединенных Штатах прошли вторые и последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов в президенты США республиканца президента Дональда Трампа и демократа бывшего вице-президента Джо Байдена.

В отличие от предыдущих дебатов, которые превратились в эмоциональную перепалку двух кандидатов, в течение этих дебатов Дональд Трамп и Джо Байден четко обрисовали свои позиции по главным вопросам, волнующим избирателей и представили аргументы в пользу своего избрания на пост президента страны.

Первым вопросом, заданным кандидатам, был вопрос о реакции на пандемию коронавируса и вторую волну эпидемии, охватывающую страну. Джо Байден обвинил Трампа в неадекватной реакции на этот кризис и предупредил, что стране предстоит пережить "темную зиму". Он настаивал на том, что Дональд Трамп - некомпетентный лидер, повинный в смерти десятков тысяч людей который не может оставаться во главе страны. "Тот, кто несет ответственность за смерть такого числа людей не может оставаться президентом Соединенных Штатов", - заявил Байден. Дональд Трамп объявил, что его администрация сделала и делает все возможное для нейтрализации кризиса. Он объявил о том, что новая вакцина, возможно, будет готова в течение ближайших недель и обвинил Байдена в том, что тот вновь делает ставку на приостановку американской экономики, что чревато массой негативных последствий. "Лекарство не может быть хуже болезни", - заявил Трамп.

Вопрос о безопасности избирательной системы накануне выборов вызвал наиболее эмоциональную реакцию кандидатов. Байден обвинил Трампа в том, что тот, по его словам, никогда не критиковал Владимира Путина за вмешательство России в американский избирательный процесс. У Трампа, как утверждает Байден, слишком теплые отношения с лидерами авторитарных стран, с бандитами. В ответ Дональд Трамп заявил о том семья Джо Байдена получила значительные суммы от нескольких иностранных государств, в том числе 3 с половиной миллиона долларов из России. Байден решительно отверг обвинения, подчеркнув, что подобные обвинения в его адрес были отвергнуты экспертами. "Я не сделал ничего неэтичного в отношении Украины", - заявил Джо Байден, комментируя работу его сына Хантера в качестве члена совета директоров украинской компании "Бурисма".

Оба кандидата резко разошлись во мнении относительно проблемы расизма в стране, реформы системы мединского страхования, иммиграции, внешней политики, борьбы со всемирным потеплением.

Обращаясь к избирателем, президент Трамп предостерег их, предупредив, что избрание Джо Байдена будет означать повышение налогов, низкий экономический рост, ослабление американского нефтяного сектора ради борьбы с глобальным потеплением. Бывший вице-президент Байден заявил, что необходимо выбрать президента, который представлять американские ценности.

Эти дебаты были последним перед президентскими выборами событием, собравшим многомиллионную аудиторию. Для Дональда Трампа, отстающего, согласно последним опросам, от Джо Байдена почти на 8 процентов, удачное выступление в дебатах было исключительно важно. Первая реакция комментаторов - кандидаты добились ничьей.