Трамп - против Байдена, Путин - против Навального

23 октября президент России Владимир Путин выступил на клубе "Валдай" высказавшись про ряду международных проблем: Россия якобы успешно борется в эпидемией вируса, готова продлить договора СНВ-3, борется за прекращения войны за Карабах, в которой уже погибли 5000 человек...

На вопрос об отравлении Алексея Навального Путин сообщил, что сам обеспечил его вывоз на лечение в Германию, хотя в августе его пресс-секретарь говорил, что Путин не имеет отношения к этому делу. "Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом". - сказал Путин. Как обычно Владимир Путин не называл ни имени, ни фамилии своего главного оппонента. По всей видимости, мы вряд ли дождемся таких дебатов между ними, как это было 23 октября в США.

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Но эта тема не попала в последние перед выборами 3 ноября дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом на пост президента, бывшим вице-президентом Джо Байденом. Они прошли в полемическом стиле, со встречными обвинениями во лжи. Обсуждались темы отношений США с Китаем, вмешательства России, Ирана и КНР в выборы в США, ядерного разоружения КНДР, медицины, эпидемии коронавируса, борьбы с глобальным потеплением.

Очные и заочные дебаты в США и РФ обсуждают эксперты: историк Юрий Фельштинский, политологи Андрей Коротков, Малек Дудаков, общественный деятель Александр Гольдфарб.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 23 октября в 19:05.