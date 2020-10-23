Этот президент об этом гражданине. Путин, спаситель Навального

Как обычно в это время года, Путин выступил перед участниками дискуссионного форума "Валдай" – на этот раз по видеосвязи. Валдайские речи президента всегда примерно одинаковы: в них он ругает Запад и провозглашает Россию спасителем мировой цивилизации. Исключением не стало и вчерашнее выступление. Самой интересной оказалась часть с ответами на вопросы, в которой президент впервые публично прокомментировал отравление Навального:

Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал.

В Сети отмечают, что коллекция определений, которыми пользуются в Кремле, чтобы не произносить фамилию "Навальный", пополнилась множеством новых выражений.

Наталья Геворкян

"Жена этого гражданина" Путин о Навальных. Вообще для президента страны невозможность произнести имя одного из граждан этой страны начинает выглядеть некоторым психическим заболеванием.

Данила Гальперович

Мы на самом деле уже являемся свидетелями нескольких его маний/фобий: имя Навального, имена и вообще все о дочерях, гомофобия на физиологическом уровне, сальная шутка, сказанная в явно неподходящей обстановке, реальное удовольствие от славящей его толпы (при хорошем знании о том, что толпу собрали по приказу). Набор тот еще, конечно.

Александр Коляндр

Я правильно услышал, что Путин не только не произносит фамилию "Навальный", но теперь заменяет ее другими?

"У нас таких людей, как Саакашвили, немало", ответил он на вопрос о Навальном.

Георгий Плужников

Все на выборы Фигуранта Российской Федерации!

настоящий Низовцев

– Алло, Вайно. Разрешаю вылет этому гражданину

– ???

– Фигуранту

– Кому?

– Интернет-смутьяну

– Можно по-человечески?

– Баламуту

Оксана Лупашко

Если Путин назовет Навального по фамилии, что произойдёт? Падение метеорита? Всемирный потоп? Ядерный взрыв? ЧТО??

Данила Сухарев

Шутка: у ядерного чемоданчика пароль "Навальный", а сказать нельзя.

Сталингулаг

Вчера, отвечая на вопрос о Навальном, Путин опять не смог произнести эту трудно выговариваемую фамилию и ограничился кодовым "этот гражданин". Зная о трепетном отношении обитателей Кремля ко всему сверхъестественному, нельзя исключать, что этот бесконечный поиск эвфемизмов к фамилии Навальный имеет мистическое начало: например, на одной из аудиенций со старцем Путину сказали: "в тот момент, когда ты произнесёшь фамилию, которую произносить нельзя, или назовёшь его имя, все твои пропагандисты тут же потеряют способность врать и больше никогда не смогут говорить ничего, кроме правды; у работников ЦИКа отнимутся руки, и они не смогут фальсифицировать выборы; а дубинки росгвардейцев превратятся в цветы". И он так поверил в это пророчество, что распорядился изобрести чип за 14 миллиардов 88 миллионов, который с тех пор вживляют каждому сотруднику администрации. Этот чип блокирует в мозгу все слова на Н из девяти букв. Проект курировал лично Никита Михалков, за что и получил орден героя труда. Другого объяснения у меня нет.

Кирилл Лятс

Жил в России гражданин,

Был такой у нас один.

У него была жена,

Тоже вроде бы одна.

Он был знатный бузотер,

Он был скрытен и хитер.

Знают все, кто с ним знаком,

Он питался Новичком.

Чтоб Россию оскорбить,

Сам себя хотел убить.

Не дождался ворон тел –

Самолет прям в Омске сел.

Гражданинская жена

В Кремль мессадж послала:

Так как муж у нас один,

Отпустите нас в Берлин.

Против были все ребята, –

ГРУ и ФСБята,

Массажисты, повара

И другая детвора.

У Кремля прокисла мина –

Отпускаем гражданина,

Чтобы тут не умирал,

И скандал не создавал.

Больше блогер не помеха,

Слава Богу, он уехал.

Так забудьте про него –

Гражданина одного.

Майкл Наки

А ведь представляете, в какой-то момент, отставной чиновник высокого уровня напишет же книгу про чудачество Путина. Там будет и про мистическое желание не называть Навального по фамилии. И про духовника. И про походы в туалет всемером с охранниками. И про "этих женщин". Про отношения Путина с интернетом, само собой. И все это с глумом и насмешкой.



Почему-то думаю, что это будет Песков. Прям уже вижу, как Дмитрий Сергеевич, с присущим ему задором, презентует книгу, рассказывая, что самое сложное было – не засмеяться, при очередной трансляции бреда от лица Кремля. Ну это будет уже после отсидки, конечно же.

В Сети посмеиваются над "спасителем Навального" (и заодно его белорусским коллегой).

Но смех смехом, а в словах Путина была и содержательная часть.

Дмитрий Колезев

Еще из интересного в этом выступлении замечу – 1). Путин все-таки допускает, что Навального отравили "Новичком" в России (даже намекнул на дело Кивелиди, насколько можно понять); 2). Интересный пассаж в конце, что "такие люди" [как Навальный] в будущем могут превратиться в тех, кто занимается "реальной политикой, а не просто шумят на улице", и это возможное превращение – "в принципе неплохо".

Федор Крашенинников

Путин подтвердил, что лично решал, когда Навального можно отпустить. В ручном режиме.

(А помните, были такие омские врачи, который рассуждали – транспортабельный Навальный или нет? И вот выясняется, что они просто ждали, что Путин решит).

Александр Плющев

Получается, Путин официально опроверг нетранспортабельность Навального, о которой нам всю дорогу говорили омские врачи (ТМ). Как только он дал распоряжение Генпрокуратуре, "фигурант, о котором мы говорим" в одночасье стал не только выездным, но и транспортабельным.



Путин Исцеляющий.

При этом раньше Песков заявлял, что Путин к отправке Навального в Германию отношения не имеет – и комментаторы об этом не забыли.

Андрей Мальгин

Ой как неудобно получилось.

Александр Фельдман

Всё-таки кто-то из них двоих врёт 🙈🙈🙈

Альфред Кох

Путин про Навального уже заврался в конец. Даже неудобно за старика...

Мария Снеговая

😂 Вообще прекрасно описывает всю российскую внешнюю политику в последние годы.

С другой стороны, все и так понимали, что если бы Путин не выпустил Навального из страны, тот так и остался бы умирать в омской больнице.

Алексей Венедиктов

Вот вы мне скажите, вас удивило, что Путин лично распорядился выпустить Навального в Германию?

Антон Орех

Говорили же, что спас Навального Путин. Заодно узнали, кто даёт поручения Генпрокуратуре.

Кирилл Шулика

Когда много врешь, сам начинаешь путаться. И понятно, что Путин принимал решение. Лично... Но Дмитрий Сергеевич запутался.

И на следующий день Дмитрию Сергеевичу пришлось выпутываться за двоих. Его объяснение цитирует ТАСС:

Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учётом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу и он не мог выезжать за границу. В этой части да, это мог сделать только президент.

Разрешение на отправление больного, разрешение на, собственно, его перевозку – это всё не имело никакого отношения к президенту. Это всё целиком и полностью прерогатива врачей.

Подробно разбирает высказывания Путина Леонид Волков:

Итак, свежий Путин:

1. Повторяет лавровско-пригожинский темник про "хотели бы убить – не выпустили бы". Темник, с одной стороны, крайне жалкий (типа ну да, мы убиваем политических оппонентов, но делаем это иначе), а, с другой стороны, давно затасканный, разобранный по косточкам и опровергнутый: хотели убить, не вышло, столкнулись с огромным давлением, выждали 48 часов и тогда только выпустили. Ключевой сюжет здесь, напомню – увольнение главного судмедэксперта России, который, видимо, и сказал, что немцы ничего по прошествии времени найти не смогут. Но вот только они смогли. И Путин с этим темником от 22 августа смотрится запредельно жалко сегодня, 22 октября – могли бы за два месяца и что-то получше придумать.

2. Повторяет еще один лавровско-пригожинский темник – мол, этот Новичок какой-то не Новичок. Немцы говорят – Новичок. ОЗХО говорит – похоже на Новичок. Вы там, мол, разберитесь. Не стоило бы разбора ("Новичок" – большая группа веществ, немцы установили отравление одним из веществ этой группы, Франция, Швеция и ОЗХО это подтвердили, отметив, при этом, что конкретно этот вариант Новичка – не один из тех двух, что были внесены в первый список к Конвенции после отравления Скрипалей), если бы фактически Путин впервые не признал бы публично отравление. А, по сути, именно это случилось, иначе его слова сложно интерпретировать. По сути он пытается сказать: отравили не мы (ведь мы отпустили!), и не совсем Новичком (нет в списке запрещенных!), так что мы как бы и не при делах. Ну такое, к Гааге бы подготовить что-то более убедительное ему, а то риторика в духе адвоката Эльмана Пашаева какая-то.

3. Объясняет, какой он большой ученый, и в медицине знает толк. Раньше официальная версия ведь заключалась в том, что Навального не выпускают исключительно по медицинским показаниям – мол, нетранспортабельный (Мураховский, Сабаев, Песков) – а Кремль ничего не имеет против и не вмешивается. Но мы же не будем спорить с Путиным, правда? Это он по телемедицине осмотрел пациента, понял, что тот транспортабелен и велел генпрокурору (!) отпускать, в обход неких "ограничений" (тут Путин тупо врет, никаких ограничений не было). Ну то есть Путин смачно плюет в лицо Пескову и омским врачам, и плевки им по рожам размазывает. Выглядит отвратно, но, с другой стороны, заслуженно и приятно даже как-то.

Резюме. Когда пришел в школу, а собака съела дневник – было гораздо убедительнее.

Отреагировал и Алексей Навальный:

Вчерашние слова Путина ещё раз убеждают меня: именно он заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность".

Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет – это тоже личный приказ Путина.

Как и любой преступник, он просто заметает следы.

Прокремлевские телеграм-каналы не согласны.

НЕЗЫГАРЬ

Валдайский форум. Ситуация с Навальным



1. Никакого госзаказа на Навального не было. Путин четко обозначил свое место над схваткой. Сама история с Навальным – это некий мутный конфликт интересов субъектов Игры, в которую серьезно хотят вписать системные институты.



2. Решение увезти Навального в Берлин принимал лично Путин. Это важно: Навального личным решением Путина вывели из под любых угроз, даже осознавая что ситуация будет использована против Кремля.



3. Путин, осознавая все риски с Навальным, сыграл на обострение и получил бенефиты в казалось бы патовой ситуации. Сама история с Навальным должна была ослабить Путина,Систему, усилить турбулентность и легитимировать системный конфликт. Оказалось – большинство рисков отыграны, а угрозы превратились в ресурс усиления .



4. История с Навальным будет иметь продолжение. Сам "фигурант" хоть и растерял собственный ресурс и главное – выведен из системной игры. Но сама история живет своей жизнью. История с Навальным не завершена, а следовательно все ее участники подвешены, а значит ослаблены.

Путин фактически дал понять, что в этой истории он над Игрой – сильный Игрок, принимающий самостоятельные решения и играющий как с внутренними элитами, так и с внешними.



5. Западные партнеры реактивно среагировали на фальш-наживку, но утратили темпы и инициативу. И не исключено – оказались перед проблемой объяснить необъяснимое, в том числе соучастие в Игре неких фигур умолчания. Раскрывать которые Запад явно не готов.

Маргарита Симоньян

Если бы в России хотели отравить Навального, его бы сбила машина.

В остальном тезисы валдайской речи Путина комментируют разве что все те же прокремлевские каналы – больше они явно никому не интересны.

Доктор прописал

Нынешнее выступление президента России на заседании Валдайского клуба было четко разделено по темам:



во-первых, пандемия коронавируса, что понятно: здесь Владимир Путин отметил, что влияние пандемии на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить, а коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу. Президент подчеркнул, что испытывает чувство гордости за Россию и ее граждан;



во-вторых, о "завозных" моделях демократии – это фикция без содержания и даже подобия суверенитета: "В несамостоятельных государствах руководители вассалы, а за вассала всё решает господин";



в-третьих, самое, наверное, яркое высказывание в нынешнем выступлении – об ожидающих "затухания" России: "Нас беспокоит лишь одно – как бы не простудиться на ваших похоронах";



в-четвертых, важно сохранение ООН, Совбеза и права вето как основных механизмов;



в-пятых, много внимания было уделено теме изменения климата и о том, какими негативными последствиями это грозит в том числе и России. Цитата: "Мы же не хотим, чтобы климат на Земле приблизился к условиям безжизненной Венеры";



в-шестых, президент России еще раз напомнил, что предложил США обсудить проблемы в киберпространстве. И подчеркнул готовность к сотрудничеству с другими государствами, даже если Вашингтон откажется от такого обсуждения

Отдельных комментариев удостоилась разве что "экологическая" часть речи.

Роман Попков

Вот оно как. Необходимо отказаться от "неумеренного, ничем не ограниченного потребления в пользу рачительной, разумной достаточности", а также начать заботиться о природе. Это говорит сейчас Путин, власть которого строится на высасывании углеводородов из планеты. О неумеренном потреблении рассказывает Путин, у которого друзья-олигархи строят себе "версали" в стиле французских Бурбонов. Про необходимость рачительности говорит человек, живущий в южных дворцах и бредящий боевыми ракетами с ядерными силовыми установками.

Мало кто обратил внимание и на завуалированное признание президента в том, что он, вероятно, будет участвовать и в следующих выборах – и считает себя кем-то вроде святого:

Поправки призваны не обеспечить мне возможность избираться в 2024-м, а укрепить суверенитет страны. А что будет там в 2024-м или еще более позднее время, это надо смотреть, когда время появится. А пока надо напряженно работать, как святой Франциск – каждому на своем участке.

Внимание соцсетей привлекла разве что очередная грубоватая шутка, которые Путин так любит вворачивать в свои речи, чтобы расшевелить слушателей, – и которые тоже охотно тиражирует пропаганда.

Маргарита Симоньян

Коллектив, вот и слоган для новой коллекции маечек созрел.



'Как бы не простудиться на ваших похоронах'.

Федор Крашенинников

Могильщик тоже мне.

Виталий Рувинский

Мысли о том, что Путин вряд ли простудится на наших похоронах – пессимистичны. Или оптимистичны.

С Никитой Хрущевым сравнил Путина Александр Плющев:

Контрамот Владимир Путин сегодня добрался до 18 ноября 1956 года.

Но на самом деле здесь стоило бы вспомнить другого правителя, считает Антон Орех:

Да он не контрамот, а плагиат. Эту фразу Григорий Явлинский сказал про Ельцина, а Путин выдает это за свою шутку. Не первый случай, кстати. Россия поднимается с колен – это просто цитата из Бориса Николаича. А теперь оказывается ВВП нас откуда-то поднял.