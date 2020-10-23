Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ФБК обжаловал в ЕСПЧ отказ регистрировать партию Навального

Алексей Навальный на съезде своей партии в Калужской области

Юристы учреждённого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией направили жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ Министерства юстиции регистрировать партию “Россия будущего”. Об этом сообщается в телеграм-канале юристов ФБК.

Министерство девять раз отказывало в регистрации партии. В последний раз — в мае 2019 года, когда в ведомстве заявили, что партия с таким названием уже существует. В сентябре она была ликвидирована Верховным судом за неучастие в выборах.

“С 2012 года мы провели четыре учредительных съезда, но Министерство юстиции придумывает всевозможные поводы, чтобы не регистрировать партию. Жалоба подана по итогам последнего съезда, когда у нас украли наименование”,— говорится в сообщении юристов ФБК.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG