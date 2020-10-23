ФБК обжаловал в ЕСПЧ отказ регистрировать партию Навального

Юристы учреждённого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией направили жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ Министерства юстиции регистрировать партию “Россия будущего”. Об этом сообщается в телеграм-канале юристов ФБК.

Министерство девять раз отказывало в регистрации партии. В последний раз — в мае 2019 года, когда в ведомстве заявили, что партия с таким названием уже существует. В сентябре она была ликвидирована Верховным судом за неучастие в выборах.

“С 2012 года мы провели четыре учредительных съезда, но Министерство юстиции придумывает всевозможные поводы, чтобы не регистрировать партию. Жалоба подана по итогам последнего съезда, когда у нас украли наименование”,— говорится в сообщении юристов ФБК.