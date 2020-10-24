Главу космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях

Директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова задержали по делу о махинациях. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в Следственном комитете.

В отношении Бобкова заведено уголовное дело по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Он занял должность директора космического центра в 2019 году.



По данным издания, Бобкова вызвали к следователю для дачи показаний по уголовному делу инспектора Минобороны по строительству Дмитрия Фоминцева. Последнего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, Фоминцев принял недостроенные объекты на Восточном, рассчитывая получить в космическом центре должность с зарплатой в 500 тысяч рублей.

Следователи считают, что именно Бобков подстрекал Фоминцева к совершению должностного преступления и обещал ему и его жене должности за фиктивную документацию. Вину в подстрекательстве Бобков не признал. Его арестовали на два месяца. Ущерб от недоделанных объектов на космодроме оценивается в 500 миллионов рублей.

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что не комментируют информацию о задержании Бобкова.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 миллиардов рублей. Чиновник отметил, что там "воруют сотнями миллионов". В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 5,8 миллиарда рублей на достройку космодрома.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Его стоимость составляет сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако из-за неполадок состоялся на следующий день. Второй пуск – в ноябре 2017 года – был неудачным. В Роскосмосе потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Единственный запланированный в 2020 году запуск с космодрома по федеральной программе перенесён на 2021 год.