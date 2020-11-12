Фрида Кало и случайные цифры. Вышивки пенсионерки Алешичевой

"Вышивка для бабушки – это способ погрузиться в свой собственный мир. Когда она увлечена работой, она спокойна. Когда нет вдохновения, появляются характерные для деменции паника и страх", – рассказывает Ян Горкунов, внук пенсионерки из Петербурга Юлии Алешичевой. В 2019 году он создал аккаунт в инстаграме и начал выкладывать вышивки бабушки: разноцветных котов, портрет художницы Фриды Кало, цветы, кур и молодых девушек. За год Горкунов набрал 13 тысяч подписчиков, а работы Алешичевой появились на международных выставках.

В мае 2020 года должна была пройти первая персональная выставка бабушки Яна Горкунова в Москве. Из-за коронавируса пришлось перенести ее на 2021 год. Работы Алешичевой впервые были представлены в Петербурге в Союзе художников в 2017 году. "Тогда бабушка была еще не известна, – уточняет Горкунов, – После этого она выставлялась во Франции, Сербии и Латвии. В России выставки ее работ проходили пока только в Петербурге и Иваново".

Вышивать Алешичева научилась еще в пять лет. "Ей показала мама. Не знаю, вышивала она что-то в школе или нет, но потом поступила в университет, вступила в партию и начала работать в комиссии по условно-досрочному освобождению в Карелии. Времени на вышивку не было", – говорит внук. Активно вышивать пенсионерка начала, когда в 2013 году сгорел ее дачный дом в Карелии, где она привыкла проводить лето. Во время пожара погибли ее кошка и собака.

Бабушка не помнит письма подписчиков, но отлично помнит свою молодость

"Это был очень сильный стресс для бабушки. Ей нечем было заниматься, потому что огорода больше не было – она жила в квартире. Тогда появились первые работы. Они были довольно агрессивными: какие-то измученные коты на полотнах, – вспоминает внук. – Когда перевезли бабушку в Петербург к нам, картины стали добрее. Видно, как окружение на нее влияет".

Примерно тогда же у Алешичевой начала развиваться деменция. По словам внука, точно определить, когда появилось заболевание, невозможно. Однако первые признаки начали проявляться после пожара. Тогда пенсионерка начала путать имена и забывать о том, что ей уже рассказывали. Концентрация внимания при этом сохранялась.

В Петербурге она прошла полное обследование, после которого врачи поставили диагноз: сосудистая деменция. "Сейчас у нее нарушена краткосрочная память. Она может не помнить письма, которые ей присылают подписчики, хотя отвечала на них, не помнит, что у нее брали интервью, но зато отлично помнит свою молодость и даже цвет платья, в котором позировала на черно-белой фотографии", – добавляет Горкунов.

Мужчин она почему-то совсем не вышивает

Общаться с бабушкой бывает сложно, признается он. Она теряется во времени и пространстве: до сих пор считает, что живет в Карелии, любит рассказывать одни и те же истории, и каждый день удивляется тому, что известна. Горкунов собирает для бабушки вырезки из газет, где ее работы упоминаются, показывает видео, где она участвует, сохраняет открытки или письма, которые ей присылают подписчики. "Если бы она ненадолго могла задержать что-то в памяти, она бы, наверное, очень удивилась тому, сколько людей ее знают", – замечает внук.

Вышивка – хорошее упражнение на развитие моторики, которое помогает больным с деменцией. Алешичева не создает работы на заказ и вышивает только то, что ее вдохновляет: в основном котов и молодых девушек. "Мужчин бабушка почему-то совсем не вышивает", – отмечает Горкунов. Цвета и композиции Алешичева придумывает сама.

"Мы даем ей разные ткани и нитки, а она уже сама выбирает, из чего ей шить. У нее нет художественного образования, есть только врожденное чувство стиля. Для меня до сих пор остается загадкой, как она подбирает цвета, чтобы они так гармонично смотрелись", – добавляет внук. Сюжеты бабушка берет в основном из старых журналов, книг или календарей.

Деменция начинает постепенно влиять на стиль вышивки. По словам Горкунова, линии в последнее время становятся все более ломаными. Иногда бабушка забывает, на чем остановилась в работе. Она делает сначала наброски мелом или карандашом. Если что-то стирается, она может забыть, что имела в виду раньше. Несмотря на это, все работы заканчивает.

"В последнее время она начала добавлять надписи на свои работы. На одной из вышивок написала: “С 66 добрым утром”. Я думаю, у нее стерлась часть ее набросков, и она не разобрала, что там должно было быть. Когда спрашиваешь у нее, что означает число 66, она говорит, что это, наверное, какая-то годовщина", – рассказывает Горкунов.

О том, что у нее деменция, бабушка не знает. Она часто натыкается на это слово в своих интервью, но не понимает, что это значит, отмечает Горкунов.

"Говорить пациенту с деменцией о том, что у него ухудшается память в связи с определенным диагнозом, не имеет смысла. Прежде всего нужно отвезти этого человека к врачу, чтобы установить степень когнитивных нарушений, а также самому начать готовиться к тому, что за пациентом с деменцией нужен будет особый уход. На начальной стадии развития заболевания он еще может самостоятельно выполнять все свои обязанности. Постепенно, однако, он становится недееспособным", – говорит психиатр Лидия Янко.

Чтобы замедлить развитие заболевания, помимо медикаментозного лечения Янко рекомендует заставлять пациента с деменцией выполнять различные упражнения на мелкую моторику и тренировку памяти. Можно разгадывать с ним кроссворды, собирать мозаику, читать книги и учить стихи.

В уходе за больным с деменцией прогресса быть не может

"Родственники обычно не воспринимают ухудшение состояния пациента как болезнь, обижаются на него и злятся, поэтому помощь нужна в первую очередь тем, кто за больным с деменцией ухаживает", – отмечает психиатр. У таких родственников часто встречаются депрессии и неврозы, поэтому их нужно отправлять на психотерапию.

"Родственники, ухаживающие за больным с деменцией, находятся в состоянии бесконечной бытовухи. В похожем состоянии находится мать в первые годы жизни ребенка, – говорит Янко. – Однако ребенок растет и становится более самостоятельным. Мать видит прогресс. Во время ухода за больным с деменцией прогресса быть не может".

Родственники часто не понимают этого с самого начала и отказываются от посторонней помощи. В итоге происходит выгорание и агрессия в адрес больного, добавляет психиатр Мария Гантман.

"Большое искушение – поправлять больного”, – отмечает Гантман. Важно помнить, что человек действительно забывает все, что происходило пару дней назад, а попытки "напомнить" ему об этом ни к чему не приведут. “Если больной спрашивает в пятидесятый раз одно и то же, он уверен, что делает это впервые. Когда вы говорите с раздражением: “Ты уже сто раз спрашивал”, это вы выглядите в глазах человека с деменцией неадекватным и невежливым", – говорит специалист.

С ней согласен другой психиатр Светлана Кременицкая. По ее словам, самое главное, что нужно помнить родственником, ухаживающим за пациентом с деменцией, – это необходимость избегать конфликтных ситуаций. Из-за того, что человек не может обрабатывать информацию и теряет возможность контролировать свое поведение, он не может изменить выработанные схемы и будет продолжать реагировать на события так, как он привык.

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией. При этом ежегодно происходит почти десять миллионов новых случаев заболевания. В России от деменции страдает около двух миллионов человек. По итогам исследования “Бабушкология”, организованного социальным проектом Memini в 17 городах России, примерно три четверти людей преклонного возраста имеют ту или иную степень деменции. Большинство из них об этом даже не подозревают.