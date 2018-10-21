Death cafe. Эфир в 21:05

В России появились Death Café, где люди за чашкой кофе рассуждают о смерти. Умеем ли мы говорить и думать об этой теме? Как меняются ритуалы похорон и форматы кладбищ? Возможно ли для человека цифровое бессмертие?

Гости Сергея Медведева - социальный антрополог Сергей Мохов и философ Виталий Куренной. Эфир в 21:05.