Death cafe. Эфир в 21:05

В России появились Death Café, где люди за чашкой кофе рассуждают о смерти. Умеем ли мы говорить и думать об этой теме? Как меняются ритуалы похорон и форматы кладбищ? Возможно ли для человека цифровое бессмертие?
Гости Сергея Медведева - социальный антрополог Сергей Мохов и философ Виталий Куренной. Эфир в 21:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.