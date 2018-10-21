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Археология. Будущее

Death cafe. Эфир в 21:05

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Как мы учимся говорить о смерти?

В России появились Death Café, где люди за чашкой кофе рассуждают о смерти. Умеем ли мы говорить и думать об этой теме? Как меняются ритуалы похорон и форматы кладбищ? Возможно ли для человека цифровое бессмертие?

Гости Сергея Медведева - социальный антрополог Сергей Мохов и философ Виталий Куренной. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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