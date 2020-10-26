"Яндекс" раскрыл статистику по выдаче данных пользователей властям

"Яндекс" впервые раскрыл статистику по запросам на передачу информации о своих пользователях, которые получил от российских органов государственной власти. За первое полугодие 2020 года "Яндекс" получил 15,3 тысячи запросов: по 12,9 тысячам обращений компания предоставила данные, а в 2,4 тысячах случаев отказалась это делать.

Больше всего запросов на выдачу данных касаются "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Паспорта": за полгода компания получила 8,8 тысяч обращений от госорганов, по 7,7 тысячам из них передала информацию. "Паспорт" — это сервис для управления аккаунтом на «Яндексе», в нем хранятся все основные данные пользователя: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и другая информация.

"Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — объяснил представитель "Яндекса" Илья Грабовский в разговоре с "Медузой". В "Яндексе" отметили, что доступ к переписке пользователей компания предоставляет только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки.

На втором месте по числу запросов "Яндекс.Такси": за полгода госорганы направили 5,2 тысячи обращений с просьбой предоставить данные из этого сервиса, компания передала информацию по 4,1 тысячам из них. Запросы касаются как информации о водителях, так и о передвижениях пассажиров.

По остальным сервисам, включая "Драйв" и "Еду", "Яндекс" получил 1,2 тысячи запросов.

Почему компания решила начать выпускать отчёты о прозрачности (transparency report) именно сейчас, в "Яндексе" не уточнили. Грабовский пообещал, что компания будет публиковать отчеты каждые полгода.

Выдавать сведения о пользователях российские компании должны по закону: правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскной деятельности могут запросить информацию, а компания должна её предоставить.