Сотрудника ФБК Ионова экстренно отправили в военную часть из больницы

19-летнего IT-специалиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артема Ионова экстренно выписали из гражданской больницы, куда его госпитализировали с пневмонией, и отправили обратно в воинскую часть, пишет "Медиазона". У призывника диагностирована астма, что подразумевает освобождение от срочной службы — но военные медики не подтверждают этот диагноз.

"У меня была легкая форма астмы, потом она перешла в интермиттирующую форму — то есть приступы случались очень редко, раз в полгода это могло произойти, когда я с какой-нибудь кошкой посижу, в какое-нибудь пыльное помещение зайду. В армии у меня уже приступы раз десять были минимум, и вот был один серьезный. Нужно было купировать это гормонами, мне кололи преднизолон и что-то еще в лазарете", _ сказал Ионов.

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова забрали в армию 22 июня, сообщил директор фонда Иван Жданов. По его словам, Ионова "подкараулили" у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожном Московской области. У Ионова отобрали телефон и другие средства связи, к нему также не допускают юристов. "У Артема астма с детства, подтверждалась врачами. Не было никаких сомнений, что к службе он не годен", – сказал Жданов. Фонд, по словам Жданова, намерен обратиться в суд, что, по закону, немедленно должно приостановить все действия призывной комиссии.