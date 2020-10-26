Сотрудника ФБК Ионова экстренно отправили в военную часть из больницы

19-летнего IT-специалиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артема Ионова экстренно выписали из гражданской больницы, куда его госпитализировали с пневмонией, и отправили обратно в воинскую часть, пишет "Медиазона". У призывника диагностирована астма, что подразумевает освобождение от срочной службы — но военные медики не подтверждают этот диагноз.
"У меня была легкая форма астмы, потом она перешла в интермиттирующую форму — то есть приступы случались очень редко, раз в полгода это могло произойти, когда я с какой-нибудь кошкой посижу, в какое-нибудь пыльное помещение зайду. В армии у меня уже приступы раз десять были минимум, и вот был один серьезный. Нужно было купировать это гормонами, мне кололи преднизолон и что-то еще в лазарете", _ сказал Ионов.
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова забрали в армию 22 июня, сообщил директор фонда Иван Жданов. По его словам, Ионова "подкараулили" у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожном Московской области. У Ионова отобрали телефон и другие средства связи, к нему также не допускают юристов. "У Артема астма с детства, подтверждалась врачами. Не было никаких сомнений, что к службе он не годен", – сказал Жданов. Фонд, по словам Жданова, намерен обратиться в суд, что, по закону, немедленно должно приостановить все действия призывной комиссии.
- Другого сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили на службу в воинскую часть на Новой Земле в конце 2019 года. Перед отправлением полицейские обыскали квартиру сотрудника ФБК. Перед обыском мобильный оператор Yota отключил мобильную связь Шаведдинова.
- Суд признал законной принудительную отправку активиста в армию. В армии Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма в части. Сотрудник ФБК пытался оспорить в суде это решение, но иск отклонили. Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следственный комитет о похищении человека из-за того, что их сотрудник Руслан Шаведдинов перестал выходить на связь.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.