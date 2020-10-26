На прошедшем в Чили 25 октября национальном референдуме граждане подавляющим большинством проголосовали за разработку новой Конституции – взамен прежнего высшего закона государства, принятого еще четыре десятилетия назад, на излете эры военной диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

Вечером в минувшее воскресенье все главные площади чилийских городов были заполнены десятками тысяч ликующих людей, скандировавших и поющих одно слово, Renacimiento ("Возрождение"). На центральной площади Бакедано (называемой в последнее время "площадью Достоинства", а в обиходе также и "площадью Италии") в столице Сантьяго, весь прошлый год бывшей эпицентром массовых протестов против властей, имевших сперва социально-экономический, а потом политический характер, над толпой взлетел в небо огромный фейерверк.

Когда подсчет голосов велся в прямом телеэфире по всей стране, стихийные вечеринки и празднования начали организовываться в Чили буквально на каждом углу. Водители гудели, молодые люди танцевали на крышах, женщины в возрасте традиционно оглушительно стучали по кастрюлям и сковородкам (в латиноамериканских странах такая форма народного одобрения либо возмущения называется cacerolazo, от слова cacerola, то есть "кастрюля"). На зданиях также появились национальные флаги индейского народа мапуче (арауканов), коренных жителей страны до испанской колонизации – немногие их оставшиеся потомки и все либеральные силы в Чили надеются, что права индейцев получат большее признание в будущем новом главном законе страны.

После подсчета более трех четвертей голосов стало ясно, что за отказ от действующей до сих пор пиночетовской Конституции (по словам манифестантов, "казарменно-олигархического ультиматума") и принятие новой проголосовали более 78 процентов чилийцев. Все, кто давал интервью журналистам и общался между собой, подчеркивали, что новый текст будущей Конституции должен смягчить противоречия в обществе гарантиями более равных прав для всех – на здравоохранение, пенсии и образование.

Президент Чили, миллиардер Себастьян Пиньера (правоцентрист, резко осуждающий, впрочем, времена диктатуры) отметил, что если до этого страна была расколота протестами, то отныне чилийцы должны объединиться для создания новой Конституции, которая обеспечит "дом для всех". Референдум о новой Конституции Пиньера решил организовать именно после массовых протестов, охвативших страну в прошлом году – и уронивших его рейтинг чуть ли не до нуля.

Основной причиной народных манифестаций в 2019 году было растущее экономическое неравенство в Чили, которое многие их участники считают наследием эпохи Пиночета. К примеру, много десятилетий назад хунта провела приватизацию всей системы высшего образования в стране, и до сих пор в Чили почти нет бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов.

Референдум по Конституции был намечен еще на апрель 2020 года – однако из-за пандемии нового коронавируса его удалось провести лишь сейчас. Новую Конституцию Чили должно разработать специальное законодательное собрание из 155 человек, которое будет избрано всенародным голосованием в апреле будущего года. Половину мест в нем должны занять женщины. Текст будущей Конституции будет вынесен на новый референдум, который пройдет, как ожидается, в середине 2022 года.

В 1988 году также на всенародном референдуме чилийцы отказались продлить срок президентских полномочий Аугусто Пиночета. Этот референдум часто приводится как пример объединения разных по идеологии политических сил для борьбы за демократию.

За 17 лет диктатуры, по разным данным, не менее 3 тысяч чилийцев были убиты, около полутора тысяч пропали без вести, и от 30 до 40 тысяч прошли через тюрьмы, пытки и концентрационные лагеря. Аугусто Пиночет позднее был признан виновным в разных тяжких преступлениях, как в судах самого Чили, так и в других странах, однако избежал наказания и умер в 2006 году на свободе.

75 процентов чилийцев, по последним опросам, считают, что наследие Пиночета, как административно-политическое, так и идеологическое, все еще ощущается в стране и влияет на их повседневную жизнь. В стране все еще много сторонников диктатуры, обожествляющих Пиночета и считающих, что он в 1973 году спас Чили от "большевистского переворота".

Несколько лет назад, например, Верховный суд Чили признал, что в годы диктатуры в работе юридической системы страны наблюдались "перегибы" – но не более того. Вот что рассказывает об этом российский политолог, историк и социолог, знаток Латинской Америки Татьяна Ворожейкина:

"Несмотря на то, что Аугусто Пиночет в 1988 году проиграл референдум, и страна с начала 90-х годов 20-го века начала возвращаться к демократии, и правительства там потом были в основном левоцентристские и левые (за исключением нынешнего правительства Себастьяна Пиньеры, который находился впервые у власти с 2010 по 2014 год), – все равно страх, который ты физически чувствуешь на улицах, до последнего времени сохранялся в тамошнем обществе. Еще в 90-е годы военные присутствовали там на улицах, за каждым углом в Сантьяго ты видел их КПП, бронемашины. И это было послание: "Мы все еще здесь". Люди боялись разговаривать. Но в последнее десятилетие этот страх ушел и пришло непуганое и непытаное поколение, которое высказывается все громче".

В последние 10 лет чилийские суды отклонили около 5 тысяч исков, поданных родственниками пропавших без вести во времена диктатуры, которые надеялись получить юридическую помощь в установлении местонахождения хотя бы их останков. Ответы были стандартными – "никаких данных не имеется".