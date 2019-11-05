Гибель более 20 человек, не менее 1500 пострадавших и более 7 тысяч арестованных. Десятки сожженных и разграбленных государственных и муниципальных объектов и частных предприятий. А также отмена двух важнейших международных саммитов, многомиллиардные потери бизнеса и фактически обвинения в подстрекательстве, прозвучавшие из Вашингтона в адрес Москвы, Каракаса и Гаваны. Массовые выступления против правительства в Чили, начавшиеся больше двух недель назад и продолжающиеся каждый день, уже стали событием международного масштаба.

4 и 5 ноября в столице Чили Сантьяго состоялись очередные не разрешенные властями митинги, собравшие около 30 тысяч человек. Митингующие призывают покончить с экономическим неравенством. Манифестанты, недовольные низкими зарплатами и пенсиями, дороговизной услуг транспорта, здравоохранения и образования, вновь попытались блокировать дорожное движение – и опять столкнулись с полицией и карабинерами, применившими против них водяные пушки и слезоточивый газ.

Ранее около 20 тысяч чилийцев участвовали в марше памяти жертв и сочувствия к пострадавшим во время предыдущих протестных акций в Сантьяго, требуя правосудия и прекращения насилия со стороны властей. Участники демонстрации прошли по центру города в черных одеждах, с поднятыми вверх кулаками.

Еще раньше в Сантьяго состоялось специальное протестное "голое шествие единства" – сотни молодых людей, но не только, в основном студенты, преподаватели, мелкие чиновники или юристы, разрисовали свои обнаженные тела в цвета флагов различных государств Латинской Америки и отправились к полицейским участкам и тюрьмам. Они выступали, в том числе, и против различных форм сексуального насилия со стороны полиции и военных в отношении участвующих в уличных акциях женщин.

Протесты и беспорядки, начавшись в Сантьяго в октябре из-за небольшого повышения цен на проезд в общественном транспорте в часы пик, быстро распространились на другие города. 25 октября в столице в протестной акции участвовали более миллиона человек – она стала крупнейшей за всю историю Чили.

После этого чилийский президент-миллиардер Себастьян Пиньера (ранее впервые с 1987 года, то есть с эпохи диктатуры Аугусто Пиночета, объявивший в стране чрезвычайное положение, введший комендантский час и приказавший развернуть в основных регионах армейские части) отправил в отставку почти половину правительства. Восемь министров лишились постов, в том числе министр внутренних дел и общественной безопасности Андрес Чадвик, вызывавший наибольшее раздражение манифестантов.

Пиньера обещал разработать меры социальной поддержки и провести экономические реформы. Предложенный им пакет поправок стоимостью 1,2 миллиардов долларов предполагает повышение минимальной пенсии и зарплаты, снижение цен на лекарства, снижение на 10 процентов платы за здравоохранение и электроэнергию, повышение налогов на богатых и снижение зарплат депутатов и высокопоставленных госслужащих.

Ничто из предложенного президентом не помогло, и протесты в Чили, из-за которых только местный бизнес уже потерял более 1,4 миллиарда долларов, не стихают. Демонстрации в поддержку протестующих чилийцев прошли в США, Испании, Германии, Франции, Канаде, Австралии и многих странах Латинской Америки. А в Аргентине на их фоне даже начались схожие уличные столкновения.

24 октября Палата депутатов Чили создала комиссию по расследованию действий силовых ведомств во время протестов. Законодатели, представлявшие в основном левую оппозицию, встретились с Пиньерой во дворце Ла Монеда на прошлой неделе и призвали его начать разработку новой конституции Чили, предупредив, что без самого серьезного обновления всей существующей политической системы президент не сможет успешно справиться с протестами. Глава Социалистической партии Альваро Элисальде назвал существующую конституцию, принятую еще в 1981 году, во время военной диктатуры, "смирительной рубашкой, которая обрекла Чили на нищету и неравенство". При этом бывший президент-социалист Мишель Бачелет, предшественник Пиньеры на президентском посту, также обещала поменять действующую конституцию, но в конечном итоге потерпела неудачу из-за противоборства правой оппозиции.

В результате власти Чили, объявив, что им необходимо заняться решением накопившихся социальных проблем, а также просто по причинам безопасности, отменили запланированный на 16-17 ноября саммит АТЭС и декабрьскую конференцию ООН по проблемам изменения климата, для участия в которой уже зарегистрировались больше 20 тысяч человек. Ожидалось, что последнее мероприятие соберет делегации со всего мира, включая таких медийных звезд, как, например, молодая активистка Грета Тунберг. "Я так рада, что в следующие недели буду медленно путешествовать по североамериканскому континенту, двигаясь на юго-запад, а затем, в конечном счете, через Южную Америку в направлении Сантьяго", – писала она в конце сентября в Facebook. "Я посещу столько мест, сколько смогу, и, конечно, буду протестовать, где бы ни оказалась!"

Однако, после того как ООН в последний момент с трудом сумело организовать климатический саммит вместо Сантьяго в Мадриде, Грета, всегда принципиально отказывающаяся летать самолетами и путешествующая только по земле и по воде, попала в очень трудное положение – ей пришлось просить весь мир о срочной помощи, чтобы опять попасть в Европу:

30 октября президент США Дональд Трамп позвонил Себастьяну Пиньере, чтобы выразить ему свою поддержку, заявив, что, по его данным, в Чили наблюдаются "иностранные усилия по подрыву государственной власти, демократии и общественных институтов". Какие именно государства якобы вмешиваются в акции протеста в Чили, Трамп не уточнил.

В интервью испанскому информационному агентству Efe во второй половине октября глава латиноамериканского направления в госдепартаменте США Майкл Козак заявил, что Вашингтон якобы уже не раз выявлял в социальных сетях интернет-троллей и фальшивые аккаунты с российскими IP-адресами, которые пытались сеять раздоры в чилийском обществе и подстрекать часть тамошних жителей к беспорядкам. "Мы видели признаки активности России, поддерживающей негативный исход любых дебатов и искажающей истинное положение дел. Вместо того, чтобы позволить гражданам Чили самостоятельно дискутировать о том, какой курс должна принять их страна, они стремились усугубить разногласия", – сказал он.

По мнению Козака, Россия в целом заинтересована в турбулентности во всей Латинской Америке в регионе. Однако он отказался ответить на вопрос, есть ли признаки того, что эти действия в интернете прямо санкционированы Кремлем.

Обвинения, прозвучавшие из уст представителя Госдепартамента США, немедленно были раскритикованы российским МИДом, высмеяны телеканалом RT и сайтами, принадлежащими российскому новостному агентству Sputnik, действительно уделяющим протестам в Чили повышенное внимание с самого их начала и часто открыто критикующим все шаги Себастьяна Пиньеры.

Незадолго до отмененного саммита АТЭС, на который должен был прибыть и Владимир Путин, в российской, западной и латиноамериканской прессе появилась информация, что сегодня объемы взаимной торговли Москвы и Сантьяго настолько ничтожны (особенно по сравнению с Китаем и США), что многие политологи затрудняются рассуждать о каких-либо серьезных интересах России в этой стране. В основном Чили поставляет в Россию океанскую рыбу, в первую очередь лосося.

В Чили существует довольно заметная, по сравнению с другими государствами Южной Америки, русскоговорящая община (больше она лишь в Аргентине). Она состоит из переселенцев разных эпох, начиная с XIX века, и медленно растет. В ее среде твердо преобладает скорее крайне резкое неприятие нынешних антиправительственных выступлений, так как большинство эмигрантов из России или их потомков придерживается правых взглядов:

Представитель Госдепа США Майкл Козак позднее в интервью другим СМИ также отметил, что в подогревании чилийских протестов замечены и другие "внешние участники", хотя и постарался не указывать непосредственно на Кубу и Венесуэлу, как это сделали до него лидеры венесуэльской оппозиции и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро. Козак привел в пример негативную роль в происходящем в Чили венесуэльской государственной сети Telesur: "Конечно, это мое личное наблюдение, вообще я сам не "сетевой гуру" – но некоторые организации, такие как Telesur, обострили дебаты в социальных сетях в Чили".

Луис Альмагро в конце октября возложил на Каракас и Гавану ответственность за массовые антиправительственные манифестации сразу в нескольких странах континента, обвинив их в сознательной дестабилизации обстановки в Боливии и Эквадоре, а затем в Чили, а также в попытках организовать подобные выступления в Колумбии.

Отмена саммита АТЭС в Чили, помимо прочего, сильно повредила попыткам лидеров США и Китая положить конец разрушительной "торговой войне" между странами. Перед теперь отмененной встречей в Сантьяго с председателем КНР Си Цзиньпином. Дональд Трамп говорил, что надеется подписать с ним временное торговое соглашение.