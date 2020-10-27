В ООН выступили с заявлением после объявленной в Беларуси забастовки

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси призвала официальный Минск остановить "репрессии против собственного народа", напомнив о задержаниях тысяч людей на акциях против Александра Лукашенко.

Заявление Анаис Марин последовало за новыми протестами в Беларуси в поддержку объявленной оппозицией общенациональной забастовки. В её первый день, 26 октября, по всей стране были задержаны еще сотни людей. По информации Марин, которую она привела, выступая в ООН, не менее 20 тысяч человек были задержаны в Беларуси в августе и сентябре, сотни из них – были избиты, подверглись пыткам. Докладчик также упомянула случаи угроз, запугивания, иного вопиющего обращения с задержанными в изоляторах.

Со ссылкой на источники в белорусском МВД и неправительственные организации Анаис Марин добавила, что значительное число задержанных подверглись как административному, так и уголовному преследованию. С момента начала массовых протестов после президентских выборов 9 августа было возбуждено свыше 400 уголовных дел, отметила Марин. В заявлении комитета ООН по правам человека после её выступления также сдержится призыв к белорусскому правительству прекратить насилие в отношении участников мирных протестов. Документ одобрили представители более чем 50 государств, преимущественно Европы и стран-членов ЕС.

Белорусская оппозиция и участники протестов утверждают, что результаты президентских выборов сфальсифицированы в пользу Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Сам он это отрицает. Настоящим победителем голосования активисты называют Светлану Тихановскую.

Две недели назад Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум – до 25 октября отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить милицейское насилие. В случае невыполнения властями этих требований объявляется забастовка. Она, по словам экс-кандидата в президенты Беларуси, только началась и будет усиливаться. В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода вечером в понедельник Тихановская заявила, что "испытывает гордость за каждого, что нашел в себе силы и смелость поддержать забастовку". "Забастовка не провалилась, что бы о ней не говорили сторонники режима, которых всё меньше и меньше", - добавила оппозиционный политик.

Тысячи рабочих, студентов, а также пенсионеров поддержали протесты в поддержку забастовки – по истечении так называемого "народного ультиматума". По данным активистов, к забастовке присоединились более тысячи компаний малого и среднего бизнеса, а также часть сотрудников таких крупных предприятий как "Гродно Азот", Минский автомобильный завод, Минский завод колёсных тягачей, завод бытовой техники "Атлант" и другие, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Независимый портал Tut.By сообщил во вторник об увольнении сотрудников "Белоруснефти" в Речице. Накануне они записали видеообращение, в котором заявили, что выступают против насилия и беззакония в Беларуси и присоединяются к забастовке. Часть этой записи есть в нашем видеосюжете.

Власти Беларуси заявляют, что забастовка не состоялась, что работа крупных предприятий не останавливалась и учебный процесс не прерывался.