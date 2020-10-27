В Сирии повстанцы провели операцию после ударов российской авиации

В Сирии группировка вооружённой оппозиции, которая пользуется поддержкой Анкары, подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу позиции правительственных войск – спустя день после сообщений об авиаударах российской техники по тренировочному лагерю бойцов "Фейлак аш-Шам" в провинции Идлиб, вблизи границы с Турцией.

Как сообщил во вторник базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сирийские правительственные силы были атакованы в районе, который прилегает к подконтрольной отрядам оппозиции территории в Идлибе.

По данным издания "Коммерсантъ", в заявлении, распространённом противниками Башара Асада в соцсетях, говорится о гибели нескольких российских военных во время ракетного обстрела в районе Кафр-Нобель. Также отмечается, что были убиты 10 сирийских офицеров и 40 солдат, уничтожены десятки военных объектов, 4 артиллерийские установки.

"Коммерсантъ" направил официальный запрос в министерство обороны России. Уже несколько лет российские военные участвуют в Сирии в операциях на стороне Дамаска, с официальной целью поддержать правительство Башара Асада в противостоянии с радикальными исламистами.

Днём ранее сообщалось, что при авиаударах по объектам "Фейлак аш-Шама" были убиты около 80 бойцов вооружённой оппозиции, десятки – получили ранения. "Национальный фронт освобождения", в который входит исламистская группировка "Фейлак аш-Шам", пригрозил ответным шагом.

Агентство France-Presse отмечает, что это объединение не раз действовало на стороне турецких военных – в ходе их операций на сирийской территории. Из его рядов также вербуются наёмники – для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе, добавляет агентство.

Об участии связанных с Анкарой наёмников из Сирии в боях в Карабахе, на стороне Азербайджана, сообщали многие мировые СМИ. Турция и власти Азербайджана это категорически отрицают.