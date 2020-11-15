Яблоки раздора. Ислам Текушев – о цветущих садах Кабарды

Сотни гектаров бывшей колхозной земли в малоземельной Кабардино-Балкарии находятся в долгосрочной аренде у крупных агрохолдингов.

В рамках федеральной программы социально-экономического развития Северного Кавказа эти агрохолдинги с 2010 года получили от федеральных инвестиционных агентств миллиарды рублей, годовая выручка также исчисляется миллиардами. Территории, занимаемые этими холдингами на землях сельхозназначения, сравнимы по площади с крупными населёнными пунктами. При этом занятость сельчан, на чьих землях раскинулись автоматизированные сельхозпроизводства, фактически равна нулю, так как производственные циклы автоматизированы.



Корпорация развития Северного Кавказа сообщила о выделении почти 250 миллионов рублей на строительство очередного плодохранилища в городе Баксан. Корпорацию развития создали в 2010 году по инициативе президента России Владимира Путина с целью снизить социально-экономическую напряжённость в бедном южном регионе. Новый заём выдан компании ООО "Агрохолод", учреждённой всего за год до получения такой внушительной суммы. Однако внимание привлекает не только величина суммы, сколько её соотношение с количеством рабочих мест (50), которые получает в результате реализации привлекательного инвестиционного проекта Баксанский район (население 60 тысяч человек). Инвестиционный проект компании "Агрохолод" предполагает создание современной системы хранения плодов с использованием итальянского холодильного оборудования. "Агрохолод", как сообщается, выиграл заём в результате конкурса по отбору инвестиционных проектов, участниками которого были ещё семь инвестиционных проектов, лишь два из которых не имели отношения к яблокам.

Распределение субсидий непрозрачно. Где они, на что потрачены – непонятно

Баксанский район – один из самых крупных в республике, значительная часть населения проживает в сельской местности. Именно на землях, принадлежавших ранее колхозам, а затем переданных местным муниципалитетам, выросли аграрные мегахолдинги. При этом сотни миллионов рублей, получаемых от продажи продукции, делятся между собственниками кабардино-балкарских компаний, федеральными агентствами и налоговыми органами. Жителям местных сёл, которые практически не заняты в агропроизводстве, остаётся лишь наблюдать за тем, как из хранилищ вывозятся миллионы тонн яблок и направляются в розничные сети "Дикси", "Лента", "Магнит", X5 Retail Group. А ведь кабардинское садоводство в своё время составляло основу местного сельского хозяйства.



Агрохолдинг ООО "Сады Баксана" официально занимает 530 гектаров земли, однако на самом деле, если учесть собственность аффилированных компаний, его владения примерно вчетверо просторнее. Ранее на этих землях располагались сады и пахотные земли, на которых были заняты тысячи жителей 13 сел. Сегодня на этих землях выращивают те же популярные сорта яблок, что и при Советах, но если раньше в производстве были задействованы сельчане, а доходы от реализации продукции оставались в районе, то теперь сады обеспечены итальянской технологией интенсивного садоводства, которая позволяют обходиться с минимальным участием человека.



"Более 70% пашенных угодий оказались в руках местных, доморощенных латифундистов. И большинство из них связаны с органами власти. Мы всё больше и больше сталкиваемся с тем, что местные жители не могут элементарно получить кусок земли, чтобы прокормить свои семьи. Больше половины пашни этих селений находится в руках людей, которые не имеют никакого отношения к поселениям. И из-за этих земель социальная напряженность в республике с каждым днем возрастает", – говорит глава Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

С его мнением согласны многие жители республики. И дело тут не в консервативном подходе и желании вернуть к жизни колхозы, а в том, что села оказались вне яблочной игры, а республиканское руководство, вместо того чтобы вовлечь фермеров в инновационный процесс, обеспечить кредитами и займами, отобрало у них муниципальные земли. "В малоземельной Кабардино-Балкарии сотни гектаров оказались в руках сельхозмафии. Используя связи на уровне республиканских властей, агрохолдинги замыкают на себе более половины федеральных ассигнований и займов, захватывая всё больше и больше земель, на которых могли бы трудиться сельские фермеры. При этом сотни миллионов рублей, выделяемых федеральными ведомствами на развитие Северного Кавказа, никак не влияют на разрешение главной проблемы – на занятость населения", – посетовал в разговоре со мной житель селения Кызбырун.



По мнению гражданских активистов, если аграрная кавказская республика не начнёт распределять инвестиционный портфель с учётом интересов жителей села, Кабардино-Балкарию могут ждать земельные бунты.

"Есть ещё одна проблема, связанная с земельными отношениями: республика получает из федерального бюджета под различные программы различного рода субсидии, около двух миллиардов рублей в год, на сельское хозяйство. И эти деньги, по существу, безвозмездны, – сетует Валерий Хатажуков. – Но мы не можем увидеть, где эти средства. Распределение субсидий непрозрачно. Где они, на что потрачены – непонятно".

В холдинге "Сады Баксана" и администрации Баксанского района, в чьём ведении находятся отданные под яблоневые сады земли на запросы редакции сайта Caucasus Times не треагировали. Жителей Баксана говорят на эти темы охотнее. По их словам, Кабардино-Балкария - единственная республика на Северном Кавказе, где в нарушение Земельного кодекса РФ земли сельхозназначения, которые должны были быть разбиты на паи и распределены между сельчанами, отданы крупным аграриям. "Все эти земли отданы на 30-50 лет, а проекты - в том числе и холодильные установки, и сады, - реализованные на этих землях, прокредитованны на сотни миллионов рублей. Налоги уходят мимо сёл напрямую в районы, - говорит житель селения Кызбырун Латиф Карданов, - Сельчане с каждым годом всё настойчивее требуют от исполнительной власти восстановить их права на бывшие колхозные земли. С каждым годом ответы региональных властей становятся все жёстче, а меры по подавлению гражданской активности - всё менее избирательными. Вот в селении "Совхозное" Зольского района силовики подбросили патроны одному из местных активистов после того, как он потребовал от главы района вернуть сельчанам земли, отданные в долгосрочную аренду фермеру из другого района".

Глава республиканского отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов видит решение спорного вопроса о землепользовании в КБР в отзыве муниципальных актов, выдавших тысячи гектаров земли в одни руки, что привело к фактическому сговору элит в вопросе распределение земель:

"В своё время депутаты приняли бессовестный муниципальный акт и передали все земли в распоряжение району, а оттуда передали права министерству имущества. Необходимо заставить депутатов отозвать прежнее решение и принять новый акт. Например, запрещающий отдавать в одни руки более 5-10 гектаров земли. И все налоги отчислять в ведение села, а не районов. Только так мы можем сохранить наши села. В ином случае от республики, балкарцев и кабардинцев останется только архивная запись. В прошлом году у нас родилось на 930 детей меньше чем в 2018 году, вот и делайте выводы".

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​



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