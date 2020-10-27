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"Лукашенко проиграет эту битву". Дональд Туск о Беларуси и Евросоюзе

Дональд Туск

Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, ранее в течение пяти лет возглавлявший Европейский совет, в интервью Радио Свобода заявил, что Европа могла бы активнее поддерживать Беларусь. Для этого, по его мнению, нужно объединить усилия и опереться на общественное мнение. По мнению Туска, в последние месяцы Европа уделяет основное внимание борьбе с эпидемией коронавируса, и это значительно осложняет реакцию на белорусские события.

Вы хорошо знаете Беларусь и ее лидера, так как занимали пост премьер-министра Польши и председателя Европейского совета. По вашему мнению, Европейский союз недооценил Александра Лукашенко?

– В первую очередь стоит обратить внимание на тот факт, что Евросоюз не обладает жесткой силой, в нашем распоряжении так называемая мягкая сила, и это относится в том числе к Александру Лукашенко и всей Беларуси. Это означает, что наша роль была и, конечно, состоит в том, чтобы оказывать влияние и поддерживать некоторые общественные движения, людей, неправительственные организации, демонстрировать, как работают демократические принципы и так далее. По этой причине я думаю, что ЕС в целом в большей или меньшей степени, и я могу сказать то же самое о себе, когда я возглавлял польское правительство в 2012–13 годах… нам не хватало нестандартных решений, и поддержки было, конечно, недостаточно. Всегда можно сделать, без сомнения, больше, с учетом всех обстоятельств.

Прежде всего, конечно, я имею в виду разные интересы и разное отношение к одной и той же теме среди стран Евросоюза, разные подходы к России… Но наши общие усилия, если можно применить такое словосочетание, наша общая внешняя политика были относительно эффективными. Я говорю об Украине во время Евромайдана, а также позже, во время возникшего там конфликта, войны в Донбассе. И конечно, это касается Александра Лукашенко.

Дональд Туск во время встречи с белорусскими протестующими. Гродно, 1 августа 2005 года
Дональд Туск во время встречи с белорусскими протестующими. Гродно, 1 августа 2005 года

Главный вопрос сегодня не в том, что мы сделали, а в том, что мы можем сейчас сделать, а также, на мой взгляд, и это является важным, что мы будем делать в ближайшие несколько месяцев и лет. Потому что, и я хочу об этом напомнить, мы создали программу Восточного партнерства. На мой взгляд, довольно многообещающую. Мне кажется, это наилучший пример политики мягкой силы. При этом у нас, конечно, объективно очень сложные обстоятельства. И в этой непростой ситуации Евросоюз и отдельные государства – члены ЕС на своем национальном уровне прилагали определенные усилия во время последних месяцев белорусских протестов. Сегодня речь идет о пандемии, а до этого были украинский кризис, затем началась революция в Беларуси, был также финансовый кризис, миграционный, Брекзит, трампизм в Соединенных Штатах наступил в критический момент наших трансатлантических отношений. Все эти вещи накладывают ограничения на наши усилия по помощи Беларуси, помощи людям, живущим в Беларуси и Украине. По этой причине я считаю, что действия Евросоюза относительно успешны. А если вы спросите, могли бы мы сделать больше, бесспорно, всегда можно сделать больше, чем было сделано.

– Если говорить как раз о большем, что Евросоюз может сделать для помощи Беларуси?

– Как я уже сказал, самым важным вопросом остается мобилизация внутри ЕС на нашем уровне и на национальных уровнях – важно, каким будет общественное мнение в ближайшие месяцы. Потому что я опасаюсь, и это то, что все мы чувствуем в последние дни, – огромный отпечаток на все наложила пандемия коронавируса. Также мы должны оградить Евросоюз от того, что называют "усталость по-белорусски". Она существовала, когда я был председателем Европейского совета. И не только для меня борьба с этой усталостью была одним из больших вызовов. Как сохранить сплоченность Европы и одновременно мобилизоваться – противостоять Путину и его действиям в Украине? Я не сомневаюсь, что то же самое мы будем наблюдать и в случае Беларуси, но проблема сегодня, конечно, гораздо сложнее из-за пандемии. Теперь настал момент рассказать вам о некоторых деталях.

Не все в ЕС знают, насколько широка и насколько сложна область нашей помощи. Я имею в виду финансовую помощь, и здесь я могу упомянуть, например, Фонд в поддержку демократии, очень эффективную НКО, которая способна помочь белорусской революции в некоторых логистических и финансовых аспектах. Политические усилия. Здесь лучшим из возможных примеров, как заниматься такой проблемой, как кризис в Беларуси, является литовское правительство. Символической поддержкой стала Сахаровская премия для белорусской оппозиции. Самое главное – наладить исключительное сотрудничество, в котором сочетаются положительные эмоции, а также усилия как внутри Беларуси, так и за ее пределами, то есть в Евросоюзе.

Знаете, я до сих пор нахожусь под впечатлением от последней встречи со Светланой Тихановской и другими лидерами белорусской оппозиции. В каком-то смысле они большие романтики, очень мужественные, даже героические. В то же время они очень реалистичны, очень ответственны. И они знают, что возможно и что невозможно, когда речь идет о помощи Евросоюза. Они осознают тот факт, что у нас есть некоторые ограничения, включая определенные различия в оценке одной и той же проблемы государствами – членами ЕС. Что действительно важно, так это то, что никто в Беларуси не должен от этого отказываться, потому что они действительно близки к победе. Я думаю, что могу сказать это, опираясь на личный опыт, потому что я до сих пор помню себя молодым бунтарем в коммунистической Польше. Я до сих пор помню людей на улицах, омоновцев, бьющих народ... Но в то же время я помню, насколько эффективным может быть мирное сопротивление. Именно это и происходит в Беларуси. Такой была и оценка моих белорусских собеседников, что мы должны быть столь же осторожны, сколь и решительно настроены. При этом одно для меня абсолютно ясно, что наша помощь и политическая поддержка белорусской революции – это не только моральное обязательство. Одновременно это наш крайне рациональный расчет.

Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте 21 сентября этого года
Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте 21 сентября этого года

Вот почему я так оптимистически настроен. Еще и потому, что почти все лидеры, с которыми я встречался в последние несколько месяцев, отмечают тот факт, что Лукашенко проиграет эту битву. И даже если не эту битву, то эту войну, затеянную им против своего же народа и белорусского гражданского общества. Это означает, что наша вовлеченность, наше участие – это не только, как я уже сказал, моральное обязательство, но и очень рациональный политический расчет. Поэтому я весьма оптимистично смотрю на продолжение скоординированной поддержки Беларуси.

– В Европейском союзе тоже в последнее время были протесты. Проевропейски настроенная часть болгарского общества протестовала против коррупции в стране под флагами ЕС. Вы же поддерживаете партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ – правоцентристская партия с проевропейской политикой. – Прим. РС) и Бойко Борисова. Вы не боитесь, что это может разочаровать основных сторонников Европейской народной партии (партия, объединяющая правоцентристские силы в Европарламенте. – Прим. РС) в Болгарии?

Хорошо известно, насколько в Болгарии активна Россия

– На мой взгляд, не стоит рассматривать ситуацию в Болгарии только в черно-белых цветах. Конечно, у нас есть веские причины для беспокойства, когда дело касается эффективности судебной системы или антикоррупционных механизмов в Болгарии. Но в то же время было бы преувеличением сказать, что ГЕРБ и Бойко Борисов создали в своей стране авторитарный режим. В политической системе Болгарии все еще существуют сдержки и противовесы. Президент страны, например, находится в оппозиции правительству (Румен Радев поддержал протестующих. – Прим. РС). В Болгарии все еще есть свободные СМИ, которые способны критиковать правительство. И что самое главное для меня, так это то, что в ближайшие несколько месяцев в Болгарии пройдут парламентские выборы, а это значит, что дальнейшая судьба страны зависит от народа. Честно говоря, когда речь идет о верховенстве права и демократических принципах, у нас есть причины больше беспокоиться о некоторых других членах ЕС в этом регионе, а не о Болгарии. Но я не хочу оправдывать все ошибки, допущенные Бойко Борисовым. Я знаю его много лет и знаю, что у него добрые намерения. Но вы правы. Благих намерений в политике точно недостаточно. И по этой причине необходимо, чтобы Борисов и его партия убедили нас в том, что они действительно настроены бороться с коррупцией и проблемами судебной системы. Нужно больше реальных действий, больше усилий. Чтобы быть членом Евросоюза, нужно бороться с коррупцией. Далее, конечно, мы должны осознавать, что политическая жизнь в Болгарии сложнее, это не только конфликт между партией ГЕРБ и оппозицией. Хорошо известно, насколько в Болгарии активна Россия. Есть заинтересованность также Турции, есть внутренние конфликты между болгарскими олигархами. Я хочу еще раз подчеркнуть, что не хочу оправдывать Бойко Борисова, но я все еще надеюсь, что в марте будет абсолютно ясно, какова воля болгарских избирателей.

– Вы сказали, что у вас дружеские отношения с Борисовым, что вы много раз говорили с ним. Он объяснял вам, как появились его фотографии с большим количеством банкнот достоинством в 500 евро, которые и стали причиной массовых протестов?

– Да, конечно. Я до сих пор помню нашу личную встречу с Бойко Борисовым, во время которой он пытался объяснить детали скандала. Он был очень откровенен, и его история была действительно в каком-то смысле страшной. Это хороший сюжет для криминального кино и хорошей литературы. А если серьезно, то да, у него проблемы. Он допускал явные ошибки, в том числе в частной жизни. Он говорил со мной об этом открыто. Но мои чувства, мое впечатление сформировались не потому, что мы друзья. Я ведь дружу и с Виктором Орбаном. Мы знакомы много лет – даже дольше, чем с Бойко Борисовым. Но дружба – это нечто иное, чем кристальная хладнокровная политическая оценка. И здесь я не сомневаюсь, что Бойко Борисов должен доказать, что его намерения реальны. Я даю сдержанные характеристики, потому что речь шла о личной жизни и Бойко Борисов во многом признался во время нашего разговора. Поэтому я все еще надеюсь, что он сможет доказать, что он не идеальный демократ, но все же демократом остается.

Демонстрация за отставку правительства Болгарии. София, 15 октября
Демонстрация за отставку правительства Болгарии. София, 15 октября

– Одновременно с этими проблемами мы наблюдаем проблемы, связанные с партией "Фидес", которая уже 18 месяцев как отстранена от участия в Европейской народной партии. Грозит ли это тем, что "Фидес" полностью лишится членства в ЕНП?

– "Фидес" отстранена как член нашей политической организации по уважительным причинам. Я никогда не делал вид и не скрывал своего мнения, что в ЕНП нет места выродившейся демократии. Не все в нашей политической семье разделяют мою жесткую позицию. Но это произошло из-за стремления построить однопартийную систему, однопартийное государство, из-за нарушения законности, использования государственной власти для подчинения СМИ. Я хочу подчеркнуть, что не остался один на один с собственным мнением, но при этом мне все равно сложно сформировать большинство даже внутри нашей партии. Есть разные позиции. Некоторые члены ЕНП уже сейчас благодаря своей позиции противостоят Виктору Орбану и его политическим практикам в Будапеште. Некоторым моим партнерам нужно больше времени, чтобы прояснить свою позицию. Я понимаю почему. Мне трудно принять этот факт, но я понимаю, почему у них есть сомнения.

Мы переживаем отчетливый кризис традиционной модели демократии

Вопрос о партии "Фидес" касается не только Венгрии. На самом деле наша реакция на происходящее в этой стране одновременно является попыткой определить себя, это наш подход к демократии как таковой. Негативное явление – я имею в виду вырождение демократии или нелиберальной демократии – это не только проблема EНП и не только "Фидеса". Мы видим это по всему миру. Вы наверняка помните агрессивную риторику и политику, построенную на расколах и внутренних конфликтах, во время кампании, связанной с Брекзитом. Это трампизм, который является, кажется, самой эффективной моделью этого нового тренда в политике. И конечно, "Фидес" – лишь один из примеров новой тенденции. По этой причине я думаю, что речь в данном случае не только о "Фидесе", а о будущем европейской демократии.

– Вы используете словосочетание "вырождение демократии". Вы считаете, что в Венгрии в настоящий момент речь идет об этом явлении?

– Для меня это спекуляция. И не только она: на самом деле это попытка построить новую идеологию, которую Виктор Орбан называет "нелиберальная демократия", что в действительности означает вырождение демократии. Я считаю так, потому что для меня демократия (возможно, я слишком консервативен, но тем не менее) по-прежнему означает верховенство закона, независимые средства массовой информации, свободу слова, независимую науку и так далее и тому подобное. Когда я говорю о Венгрии, я не говорю ничего оригинального – мы переживаем отчетливый кризис традиционной модели демократии. Я чувствую ответственность за свои слова и за свои определения, поэтому говорю о вырождении. Такие же негативные тенденции мы можем наблюдать, к сожалению, и в моей стране. Проще говоря: демократия без верховенства закона и свободы слова – вовсе не демократия.

Хорошо, а что вы хотите этим сказать Виктору Орбану? Вы являетесь частью ЕНП и в ваших силах изменить отношение к "Фидес" или же отказаться от ограничений, действующих в отношении этой партии.

– Каково мое послание Виктору Орбану? Честно говоря, я уже сказал ему, что думаю о его политике. К сожалению, мне так показалось, он не был впечатлен. Я слишком стар, чтобы быть наивным и думать, будто он готов изменить свое мнение из-за того, что у меня есть мои убеждения. Ведь мы не говорим о недоразумениях или разных интерпретациях, или случайных различиях, или ошибках. На самом деле речь идет о совершенно разных способах размышления о демократии. И это то, что я хотел бы сказать как Виктору Орбану, так и всем моим коллегам в ЕНП.

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