Власти Турции назвали расизмом обложку Charlie Hebdo

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел сегодня с карикатурой на президента Турции Реджепа Эрдогана на обложке.

На ней полуодетый Эрдоган сидит в кресле с банкой напитка в руке, а другой рукой поднимает подол женщине в исламском платье и восклицает: "Ох, Пророк!" Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

Власти Турции осудили публикацию карикатуры, назвав её попыткой "распространить культурный расизм и ненависть".

Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун назвал карикатуры "плодами антимусульманской программы" президента Франции Эммануэля Макрона. "Расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия", – написал он в твиттере.

Публикация в Charlie Hebdo появилась на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой после убийства школьного учителя Самюэля Пати. Преподаватель, обсуждая с учениками свободу слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. 16 октября он был убит. Подозреваемый – этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров. В 2018 году его семья запросила во Франции убежище. Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом", заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", – добавил он.

После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз осудил призыв к бойкоту.