Полицейских уволили за поддержку "Омбудсмена полиции"

Четверых сотрудников МВД в Москве уволили за материальную поддержку проекта "Омбудсмен полиции". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на уволенных.

По словам бывших полицейских, после ареста создателя проекта Владимира Воронцова в мае их вызвали в отделы собственной безопасности и спрашивали о связях с "Омбудсменом полиции". Уволенные подтвердили, что, действительно, переводили деньги для помощи другим полицейским.

Бывшие сотрудники МВД уточняют, что не предоставляли Воронцову никаких служебных документов. При этом руководство попросило их уволиться по собственному желанию и пригрозило неприятностями, если они откажутся это сделать.

Одна из сотрудниц патрульно-постовой службы, по данным "Медиазоны", уволиться отказалась. Она рассказала, что делала небольшой разовый платёж "Омбудсмену полиции" на лечение сотрудников МВД. Сотруднице назначили переаттестацию, на подготовку к которой выделили три дня. В итоге она не ответила на часть вопросов и была уволена.

Адвокат Воронцова рассказал, что к нему обращались около 300 полицейских, с которыми беседовала Служба собственной безопасности. По информации адвоката, сотрудников склоняли к тому, чтобы они признались в материальной поддержке "Омбудсмена полиции".

Московское управление МВД отказалось комментировать информацию.