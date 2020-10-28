У нескольких участников испытаний российской вакцины выявили COVID-19

Некоторые участники испытаний российской вакцины "Спутник V" получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В Центре Гамалеи, который разрабатывал вакцину, предположили, что заразиться могли те, кому вводили не сам препарат, а плацебо. "По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", – пояснил РИА "Новости" директор центра Александр Гинцбург.

С 9 сентября идёт третий, завершающий этап клинических испытаний "Спутника V". В нём участвуют около 40 тысяч добровольцев.

Минздрав России зарегистрировал эту вакцину в августе. Тогда президент страны Владимир Путин назвал "Спутник V" первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Как отмечается в публикации РИА "Новости", у всех 38 добровольцев, выписанных в июле, выработался иммунитет, и исследования подтвердили безопасность вещества.

В середине октября была зарегистрирована вторая российская вакцина – "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Во вторник глава ведомства Анна Попова сообщила о начале производства этого препарата.

Обе вакцины зарегистрировали до завершения третьей стадии клинических испытаний, что вызвало резкую критику со стороны ряда специалистов, как в России, так и за рубежом. Эксперты отмечали, что регистрация и массовое применение препарата до завершения испытаний можно считать рискованным экспериментом.

Тем не менее утверждалось, что "Спутником V" привились несколько высокопоставленных чиновников. А президент Путин заявил, что прививку с использованием вакцины Центра Гамалеи сделала одна из его дочерей.

До конца 2020 года, как ожидается, может быть зарегистрирована еще одна российская вакцина – разработка Центра имени Чумакова.